Ван де Бек вернется в МЮ, чтобы найти новый клуб
Полузащитник Донни Ван де Бек, принадлежащий "Манчестер Юнайтед", собирается искать новый клуб грядущим летом.
Покупка Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов в августе 2020 стала одной из многих трансферных неудач "Юнайтед" за последние годы. Донни совершенно не проявил себя на "Олд Траффорд".
В январе Ван де Бек был отправлен в аренду в "Айнтрахт", который получил опцию последующего выкупа Донни за 14 млн. евро (12 млн. фунтов), включая бонусы.
Однако пока Ван де Бек отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Айнтрахта" в рамках Бундеслиги, и клуб из Франкфурта уже принял решение вернуть 26-летнего голландца "Юнайтед" в конце сезона.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Ван де Бек уже не надеется получить очередной шанс в "Юнайтед" и находится в предвкушении новой главы своей карьеры.
16.04.2024 11:00
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