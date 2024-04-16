Ван де Бек вернется в МЮ, чтобы найти новый клуб

Полузащитник Донни Ван де Бек, принадлежащий "Манчестер Юнайтед", собирается искать новый клуб грядущим летом.

Покупка Ван де Бека у "Аякса" за 40 миллионов фунтов в августе 2020 стала одной из многих трансферных неудач "Юнайтед" за последние годы. Донни совершенно не проявил себя на "Олд Траффорд".



В январе Ван де Бек был отправлен в аренду в "Айнтрахт", который получил опцию последующего выкупа Донни за 14 млн. евро (12 млн. фунтов), включая бонусы.



Однако пока Ван де Бек отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Айнтрахта" в рамках Бундеслиги, и клуб из Франкфурта уже принял решение вернуть 26-летнего голландца "Юнайтед" в конце сезона.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Ван де Бек уже не надеется получить очередной шанс в "Юнайтед" и находится в предвкушении новой главы своей карьеры.