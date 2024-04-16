Алли поставил перед собой цель попасть на ЧМ-2026

Полузащитник "Эвертона" Деле Алли поставил перед собой амбициозную цель поехать на Чемпионат Мира 2026 года со сборной Англии.

Алли еще не выходил на футбольное поле в этом сезоне и последний раз играл еще за "Бешикташ" в прошлой кампании.



Контракт Алли с "Эвертоном" истекает в конце этого сезона, однако 28-летний англичанин сохраняет надежду вернуть свою карьеру на высокий уровень.



"Чемпионат Мира — единственная цель, которая у меня есть сейчас. Разумеется, прямо сейчас я травмирован, и у меня есть контракт с "Эвертоном".



"Я двигаюсь день за днем, чтобы убедиться, что моя травма зажила правильно и что я буду в лучшем состоянии после лета. Таково мое мышление. Это расстраивает, потому что я как раз приступлю к полноценным тренировкам, когда сезон будет завершаться".



"Я хочу подстегивать себя и показать, что я все еще здесь. Иногда тебе нужно расслабиться и сказать себе: "Окей, давай не будем торопиться", — цитирует Алли Liverpool Echo.