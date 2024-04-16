Райс призвал "Арсенал" отреагировать в Мюнхене на поражение от "Виллы"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс уверен, что ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии" является "замечательной возможностью" реабилитироваться за поражение 0:2 от "Астон Виллы".

В минувшее воскресенье "Арсенал" впервые в 2024 году проиграл в рамках Премьер-Лиги, в результате поражения от "Виллы" утратив лидерство.



Но уже в среду "Арсенал" проведет матч в Мюнхене, и Райс призывает свою команду отреагировать.



"Мы подавлены и расстроены тем, что проиграли матч огромной важности, но теперь время для реакции. Мы демонстрировали такие удивительные результаты с января, выиграли так много футбольных матчей, поместив себя в невероятное положение после того, как нас списали со счетов на Рождество".



"Мы должны отреагировать, начиная с "Баварии" в Лиге Чемпионов, поэтому мы будем готовы к этому. Мы должны отложить это поражение в сторону. Это футбольный матч, мы его проиграли, и нам нужно реабилитироваться".



"Это замечательная возможность для нас попасть в полуфинал Лиги Чемпионов. Это будет особенный вечер на "Альянц Арене". Это время засучить рукава и показать каждому, почему мы в таком положении", — цитирует Райса Daily Mirror.