Райс призвал "Арсенал" отреагировать в Мюнхене на поражение от "Виллы"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс уверен, что ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии" является "замечательной возможностью" реабилитироваться за поражение 0:2 от "Астон Виллы".
В минувшее воскресенье "Арсенал" впервые в 2024 году проиграл в рамках Премьер-Лиги, в результате поражения от "Виллы" утратив лидерство.
Но уже в среду "Арсенал" проведет матч в Мюнхене, и Райс призывает свою команду отреагировать.
"Мы подавлены и расстроены тем, что проиграли матч огромной важности, но теперь время для реакции. Мы демонстрировали такие удивительные результаты с января, выиграли так много футбольных матчей, поместив себя в невероятное положение после того, как нас списали со счетов на Рождество".
"Мы должны отреагировать, начиная с "Баварии" в Лиге Чемпионов, поэтому мы будем готовы к этому. Мы должны отложить это поражение в сторону. Это футбольный матч, мы его проиграли, и нам нужно реабилитироваться".
"Это замечательная возможность для нас попасть в полуфинал Лиги Чемпионов. Это будет особенный вечер на "Альянц Арене". Это время засучить рукава и показать каждому, почему мы в таком положении", — цитирует Райса Daily Mirror.
16.04.2024 09:00
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На что рассчитывают заднеприводные непонятно. Бавария выебет этот гейклуб будьте уверены.
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3.14 теть не мешки таскать. Никогда еще не было спада на 1 игру(
Очень печально, что команда не научилась ментально быть лидером. Нет в составе матерых игроков. Вот поэтому все через ж.
Как бы не хотелось победы на альянц арене,, сейчас не лучшая форма ментальная и физическая для арсенала
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