Райс призвал "Арсенал" отреагировать в Мюнхене на поражение от "Виллы"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс уверен, что ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Баварии" является "замечательной возможностью" реабилитироваться за поражение 0:2 от "Астон Виллы".

В минувшее воскресенье "Арсенал" впервые в 2024 году проиграл в рамках Премьер-Лиги, в результате поражения от "Виллы" утратив лидерство.

Но уже в среду "Арсенал" проведет матч в Мюнхене, и Райс призывает свою команду отреагировать.

"Мы подавлены и расстроены тем, что проиграли матч огромной важности, но теперь время для реакции. Мы демонстрировали такие удивительные результаты с января, выиграли так много футбольных матчей, поместив себя в невероятное положение после того, как нас списали со счетов на Рождество".

"Мы должны отреагировать, начиная с "Баварии" в Лиге Чемпионов, поэтому мы будем готовы к этому. Мы должны отложить это поражение в сторону. Это футбольный матч, мы его проиграли, и нам нужно реабилитироваться".

"Это замечательная возможность для нас попасть в полуфинал Лиги Чемпионов. Это будет особенный вечер на "Альянц Арене". Это время засучить рукава и показать каждому, почему мы в таком положении", — цитирует Райса Daily Mirror.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Бавария, Лига Чемпионов, Премьер-Лига, Райс

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2024 09:00

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  1. chelsae88 16.04.2024 09:23 # chelsae88
    На что рассчитывают заднеприводные непонятно. Бавария выебет этот гейклуб будьте уверены.

    (ответить)

  2. unsave 16.04.2024 09:21 # unsave
    3.14 теть не мешки таскать. Никогда еще не было спада на 1 игру(
    Очень печально, что команда не научилась ментально быть лидером. Нет в составе матерых игроков. Вот поэтому все через ж.
    Как бы не хотелось победы на альянц арене,, сейчас не лучшая форма ментальная и физическая для арсенала

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