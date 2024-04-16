"Сити" начал переговоры о покупке Аит-Нури

"Манчестер Сити" начал переговоры с "Вулверхэмптоном" о покупке левого защитника Райана Аит-Нури.

Аит-Нури является одним из лучших игроков замахнувшегося на попадание в еврокубки "Вулверхэмптона" в этом сезоне. Райан по-настоящему раскрылся после того, как главный тренер "волков" Гари О'Нил перевел его на позицию левого вингбека.



Своей игрой Аит-Нури привлек внимание ряда больших клубов, включая "Арсенал" и "Ливерпуль", однако Football Transfers в эксклюзивном материале сообщает, что "Сити" уже находится в контакте с "Вулверхэмптоном".



Ключом к трансферу Аит-Нури могут стать хорошие отношения "Сити" с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы 22-летнего игрока сборной Алжира, однако "Вулверхэмптон" оценивает свою звезду во внушительные 60 миллионов фунтов.



Левый фланг обороны является одной из наиболее проблемных зон в "Сити". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не жалует своего соотечественника Серхио Гомеса, предпочитая использовать на его позиции центральных защитников Натана Аке и Йошко Гвардиола.



Источник добавляет, что запасным вариантом "Сити" по укреплению позиции левого защитника является 26-летний Энтони Робинсон из "Фулхэма".