Лэмпард не захотел тренировать сборную Канады

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард решил отвергнуть возможность стать следующим главным тренером сборной Канады.

Ранее в апреле издание The Telegraph сообщило, что Федерация футбола Канады включила Лэмпарда в шорт-лист кандидатов на роль следующего наставника для национальной команды.



Эта возможность могла показаться Лэмпарду заманчивой, потому что Канада является одной из стран-хозяек Чемпионата Мира 2026 года, что гарантирует ей участие в турнире.



В своем свежем материале The Telegraph сообщает, что Лэмпард провел переговоры с канадской стороной, но затем решил, что этот вариант ему не подходит. Однако Фрэнк хочет снова тренировать.



Лэмпард находится без работы с конца прошлого сезона, когда он на несколько матчей возглавил "Челси" в качестве временщика.