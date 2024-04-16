Лэмпард не захотел тренировать сборную Канады
Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард решил отвергнуть возможность стать следующим главным тренером сборной Канады.
Ранее в апреле издание The Telegraph сообщило, что Федерация футбола Канады включила Лэмпарда в шорт-лист кандидатов на роль следующего наставника для национальной команды.
Эта возможность могла показаться Лэмпарду заманчивой, потому что Канада является одной из стран-хозяек Чемпионата Мира 2026 года, что гарантирует ей участие в турнире.
В своем свежем материале The Telegraph сообщает, что Лэмпард провел переговоры с канадской стороной, но затем решил, что этот вариант ему не подходит. Однако Фрэнк хочет снова тренировать.
Лэмпард находится без работы с конца прошлого сезона, когда он на несколько матчей возглавил "Челси" в качестве временщика.
16.04.2024 07:00
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