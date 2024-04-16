Почеттино пригрозил Мадуэке и Джексону после драмы с пенальти

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пригрозил своим игрокам Нони Мадуэке и Николасу Джексону после драмы, разыгравшейся вокруг пенальти в матче против "Эвертона".

В понедельник вечером "Челси" отпраздновал яркую победу со счетом 6:0 над "Эвертоном" благодаря покеру 21-летнего Коула Палмера.



Свой четвертый гол Палмер забил во втором тайме с пенальти, который был назначен после того, как Коул и Мадуэке упали в чужой штрафной.



Пока Палмер лежал на газоне, Мадуэке забрал мяч, намереваясь самостоятельно исполнить 11-метровый. Нони уступил это право Коулу только после вмешательства капитана "Челси" Конора Галлахера, но затем проявил себя Джексон.



Джексон попытался забрать мяч у Палмера, который рукой оттолкнул своего партнера. Николас отреагировал на это крайне агрессивно.



Мадуэке и Джексону было прекрасно известно, что Палмер является штатным пенальтистом команды, и подобное нарушение субординации возмущает Почеттино.



"На мой взгляд, это позор, потому что мы не можем вести себя таким образом".



"Я сказал им, что это последний раз, когда я терплю такого рода поведение. В следующий раз все они пойдут вон. Это не шутка".



"Невозможно вести себя таким образом после такого рода игры. Это показывает, что мы все еще в процессе и что нам как команде нужно многому научиться, если мы хотим стать отличной командой, которая сражается за большие цели".



"Нам нужно кое-что изменить и мыслить коллективно, нежели думать об индивидуальных достижениях. Я дал ясно понять им, вам, фанатам и каждому, что Коул Палмер — наш пенальтист, и если Палмер захочет отдать мяч другому, он может это сделать, но никак иначе".



"Это действительно грустная ситуация, и я не хочу, чтобы это повторилось", — цитирует Почеттино Evening Standard.



