"Челси" сокрушил "Эвертон" благодаря покеру Палмера

Покер Коула Палмера позволил "Челси" сокрушить "Эвертон" со счетом 6:0.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Шеффилд Юнайтед" "синие" из-за травм недосчитались Акселя Дисаси и Энцо Фернандеса, вместо которых вышли Мало Гюсто и Михаил Мудрик.



Два изменения произошло и в стартовом составе "ирисок". Амаду Онана появился вместо Андре Гомеша, Бету — вместо Доминика Калверт-Левина.



Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с промаха Бету с близкого расстояния. Но в целом "Челси" играл первым номером и уже на 13-й минуте открыл счет. Коул Палмер сыграл в стенку с Николасом Джексоном на подступах к штрафной и пробил — 1:0.



Спустя пять минут хозяева еще раз огорчили своего соперника. Все тот же Палмер добил мяч головой после отраженного Джорданом Пикфордом удара Джексона с границы вратарской площади — 2:0.



"Эвертон" не подавал признаков жизни, и на 29-й минуте счет стал крупным. Выйдя за пределы своей штрафной, Пикфорд вложил мяч в ногу Палмеру, и тот поспешил забросить снаряд в пустые ворота — 3:0.



На 35-й минуте Бету головой из центра штрафной площади замкнул подачу с фланга, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Последнее в первом тайме слово все равно осталось за "синими". Марк Кукурелья навесил с левого фланга в штрафную, где Джексон принял мяч, развернулся на 180 градусов и пробил в нижний угол ворот — 4:0.



"Эвертон" очень бодро начал второй тайм, но на 54-й минуте "Челси" охладил этот пыл быстрой контратакой. Мудрик вывел Палмера на удар в штрафной, однако Пикфорд ногой отразил мяч.



На 61-й минуте Нони Мадуэке нарвался на фол Джеймса Тарковски в чужой штрафной, и рефери назначил пенальти. Отогнав от мяча и Мадуэке, и Джексона, Палмер хладнокровно реализовал 11-метровый — 5:0.



На этом игра совершенно успокоилась. Хозяева полностью контролировали игру в концовке матча, но особо уже не напрягались.



Тем не менее, расходиться по домам фанатам было рано. На последней минуте основного времени Пикфорд отразил удар Бена Чилуэлла с острого угла, но мяч отлетел прямо на Алфи Гилкриста, который открыл счет своим голам за родной клуб — 6:0.



"Челси" провел один из своих лучших матчей в сезоне, особенно хорошо отыграв первый тайм. "Эвертон" совершенно провалился, и неудивительно, что "ириски" сражаются за выживание.



"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче