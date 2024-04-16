"Челси" сокрушил "Эвертон" благодаря покеру Палмера

Коул Палмер Покер Коула Палмера позволил "Челси" сокрушить "Эвертон" со счетом 6:0.

По сравнению с ничьей 2:2 против "Шеффилд Юнайтед" "синие" из-за травм недосчитались Акселя Дисаси и Энцо Фернандеса, вместо которых вышли Мало Гюсто и Михаил Мудрик.

Два изменения произошло и в стартовом составе "ирисок". Амаду Онана появился вместо Андре Гомеша, Бету — вместо Доминика Калверт-Левина.

Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с промаха Бету с близкого расстояния. Но в целом "Челси" играл первым номером и уже на 13-й минуте открыл счет. Коул Палмер сыграл в стенку с Николасом Джексоном на подступах к штрафной и пробил — 1:0.

Спустя пять минут хозяева еще раз огорчили своего соперника. Все тот же Палмер добил мяч головой после отраженного Джорданом Пикфордом удара Джексона с границы вратарской площади — 2:0.

"Эвертон" не подавал признаков жизни, и на 29-й минуте счет стал крупным. Выйдя за пределы своей штрафной, Пикфорд вложил мяч в ногу Палмеру, и тот поспешил забросить снаряд в пустые ворота — 3:0.

На 35-й минуте Бету головой из центра штрафной площади замкнул подачу с фланга, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Последнее в первом тайме слово все равно осталось за "синими". Марк Кукурелья навесил с левого фланга в штрафную, где Джексон принял мяч, развернулся на 180 градусов и пробил в нижний угол ворот — 4:0.

"Эвертон" очень бодро начал второй тайм, но на 54-й минуте "Челси" охладил этот пыл быстрой контратакой. Мудрик вывел Палмера на удар в штрафной, однако Пикфорд ногой отразил мяч.

На 61-й минуте Нони Мадуэке нарвался на фол Джеймса Тарковски в чужой штрафной, и рефери назначил пенальти. Отогнав от мяча и Мадуэке, и Джексона, Палмер хладнокровно реализовал 11-метровый — 5:0.

На этом игра совершенно успокоилась. Хозяева полностью контролировали игру в концовке матча, но особо уже не напрягались.

Тем не менее, расходиться по домам фанатам было рано. На последней минуте основного времени Пикфорд отразил удар Бена Чилуэлла с острого угла, но мяч отлетел прямо на Алфи Гилкриста, который открыл счет своим голам за родной клуб — 6:0.

"Челси" провел один из своих лучших матчей в сезоне, особенно хорошо отыграв первый тайм. "Эвертон" совершенно провалился, и неудивительно, что "ириски" сражаются за выживание.

"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2024 00:00

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Последние комментарии:




  1. amerikanec 16.04.2024 00:40 # amerikanec
    синяя помойка Абрамича,пукающие пушкари,скулящие скаузеры - это уже прошлое.
    Манчестер сити чемпион!

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  2. pyatorochka 16.04.2024 00:35 # pyatorochka
    Ебал охранника на спине Махана.

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  3. sean-dyche18plus 16.04.2024 00:32 # sean-dyche18plus
    норм императоры улучшили разницу забитых и пропущенных.пригодится на финише чемпионской гонки

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  4. sean-dyche18plus 16.04.2024 00:27 # sean-dyche18plus
    15.04.2024 23:43 #
    sausage

    Ну Челси подтвердил, что сегодня это обезьянник, а не команда. Палмер просто вошёл не в ту дверь, не его это клуб. Орну, когда его продадут, чтобы в ФФП вписаться.
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    А вот Мудрик в правильную дверь вошёл. Этому хламарю среди обезьян только и место.

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    Источник: http://fapl.ru/posts/107031/


    чем ближе уход насекомого-фашика тем больше истерит бабка в комментах на нервной почве.старый добрый лузерхуй вернётся в следущем сезоне и пожилая 6лядота снова начнёт с горя варить хаш из гниющих складок замшелой ведьмы которая его высрала 60 лет назад у бомжарской заправки города серпухов

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  5. leysan 16.04.2024 00:19 # leysan
    Знаете, что будет ржачно? Если Шпоры посыпятся в конце, как они иногда умеют, Челси займёт пятое место и Англия попадёт на одну из первых двух строчек рейтинга УЕФА за этот сезон) Мне даже не столько радостно будет, сколько смешно) Хотя и радостно тоже :)

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  6. moondog 16.04.2024 00:16 # moondog
    С ПОБЕДОЙ!

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  7. chelsiukpro 16.04.2024 00:14 # chelsiukpro
    С Победой! Борьба за ЛЕ начинается. Еще одна победа и понеслось.....

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  8. sean-dyche18plus 16.04.2024 00:14 # sean-dyche18plus
    изи в пол ноги переехали первый клуб Ливерпуля.потанцевал ебейший у команды

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  9. kukuruzko 16.04.2024 00:14 # kukuruzko
    Императоры в погоне за путевку в Лигу Конференций

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  10. stamm 16.04.2024 00:12 # stamm
    не знаю, надолго ли это, но кайседо сегодня очень напомнил лучшего канте.

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  11. leysan 16.04.2024 00:12 # leysan
    Мудрику помимо прочих игровых моментов стоит научиться бить с левой ноги. Ну или нормально бить с правой, когда мяч катится с правой стороны. Эти выковыривания мяча из-под себя - просто убожество, уже не в первый раз.

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  12. kos9k 16.04.2024 00:12 # kos9k
    мудакеке мом!

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  13. hachidlo 16.04.2024 00:10 # hachidlo
    В первую очередь хотелось бы поздравить главных фанатов Щолсей - лузерпульцев. Им поддержка сейчас нужна как никогда.

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  14. brown-ale 16.04.2024 00:10 # brown-ale
    Надеюсь , Ман Сити не лажанул и включил в сделку обратный выкуп Палмера.

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  15. leysan 16.04.2024 00:08 # leysan
    Хотелось бы больше никогда не видеть в опорке сочетание Кайседо - Энцо. Любой из них с Галлахером, Угочукву, Лавиа (когда тот оправится наконец от травм), Энцо можно попробовать выше. Любое сочетание, только не они вдвоём вместе.

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  16. burnley 16.04.2024 00:08 # burnley
    Если вы еще не болеете за Бернли - самое время начать болеть за Челси

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  17. beshlei 16.04.2024 00:07 # beshlei
    Сосать+лежать! Интересно как долго задержится Палмер в челчи

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  18. gucman 16.04.2024 00:06 # gucman
    Моща. С победой!

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  19. yamateh 16.04.2024 00:05 # yamateh
    Всех с победой! Шестьнольси хотим видеть только такую)
    Палмер МОТМ!

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  20. bembo 16.04.2024 00:05 # bembo
    великая победа на века.
    Трофейные машины как Челси и МС выходят на пик формы под конец сезона
    и только лузерасты и вечные позорники типо пососала и подзалупаля вечно в апреле льют слезы и сливают все подряд, а их стадионы пустеют уже на 80 минуте, когда болельщики покидают свои места.

    Вот и вся разница.

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