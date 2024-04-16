"Челси" сокрушил "Эвертон" благодаря покеру Палмера
Покер Коула Палмера позволил "Челси" сокрушить "Эвертон" со счетом 6:0.
По сравнению с ничьей 2:2 против "Шеффилд Юнайтед" "синие" из-за травм недосчитались Акселя Дисаси и Энцо Фернандеса, вместо которых вышли Мало Гюсто и Михаил Мудрик.
Два изменения произошло и в стартовом составе "ирисок". Амаду Онана появился вместо Андре Гомеша, Бету — вместо Доминика Калверт-Левина.
Матч на "Стэмфорд Бридж" начался с промаха Бету с близкого расстояния. Но в целом "Челси" играл первым номером и уже на 13-й минуте открыл счет. Коул Палмер сыграл в стенку с Николасом Джексоном на подступах к штрафной и пробил — 1:0.
Спустя пять минут хозяева еще раз огорчили своего соперника. Все тот же Палмер добил мяч головой после отраженного Джорданом Пикфордом удара Джексона с границы вратарской площади — 2:0.
"Эвертон" не подавал признаков жизни, и на 29-й минуте счет стал крупным. Выйдя за пределы своей штрафной, Пикфорд вложил мяч в ногу Палмеру, и тот поспешил забросить снаряд в пустые ворота — 3:0.
На 35-й минуте Бету головой из центра штрафной площади замкнул подачу с фланга, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
Последнее в первом тайме слово все равно осталось за "синими". Марк Кукурелья навесил с левого фланга в штрафную, где Джексон принял мяч, развернулся на 180 градусов и пробил в нижний угол ворот — 4:0.
"Эвертон" очень бодро начал второй тайм, но на 54-й минуте "Челси" охладил этот пыл быстрой контратакой. Мудрик вывел Палмера на удар в штрафной, однако Пикфорд ногой отразил мяч.
На 61-й минуте Нони Мадуэке нарвался на фол Джеймса Тарковски в чужой штрафной, и рефери назначил пенальти. Отогнав от мяча и Мадуэке, и Джексона, Палмер хладнокровно реализовал 11-метровый — 5:0.
На этом игра совершенно успокоилась. Хозяева полностью контролировали игру в концовке матча, но особо уже не напрягались.
Тем не менее, расходиться по домам фанатам было рано. На последней минуте основного времени Пикфорд отразил удар Бена Чилуэлла с острого угла, но мяч отлетел прямо на Алфи Гилкриста, который открыл счет своим голам за родной клуб — 6:0.
"Челси" провел один из своих лучших матчей в сезоне, особенно хорошо отыграв первый тайм. "Эвертон" совершенно провалился, и неудивительно, что "ириски" сражаются за выживание.
"Челси" — "Эвертон". Отчет о матче
16.04.2024 00:00
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Последние комментарии:
синяя помойка Абрамича,пукающие пушкари,скулящие скаузеры - это уже прошлое.
Манчестер сити чемпион!
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Ебал охранника на спине Махана.
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норм императоры улучшили разницу забитых и пропущенных.пригодится на финише чемпионской гонки
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15.04.2024 23:43 #
sausage
Ну Челси подтвердил, что сегодня это обезьянник, а не команда. Палмер просто вошёл не в ту дверь, не его это клуб. Орну, когда его продадут, чтобы в ФФП вписаться.
(ответить)
А вот Мудрик в правильную дверь вошёл. Этому хламарю среди обезьян только и место.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/107031/
чем ближе уход насекомого-фашика тем больше истерит бабка в комментах на нервной почве.старый добрый лузерхуй вернётся в следущем сезоне и пожилая 6лядота снова начнёт с горя варить хаш из гниющих складок замшелой ведьмы которая его высрала 60 лет назад у бомжарской заправки города серпухов
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Знаете, что будет ржачно? Если Шпоры посыпятся в конце, как они иногда умеют, Челси займёт пятое место и Англия попадёт на одну из первых двух строчек рейтинга УЕФА за этот сезон) Мне даже не столько радостно будет, сколько смешно) Хотя и радостно тоже :)
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С ПОБЕДОЙ!
(ответить)
С Победой! Борьба за ЛЕ начинается. Еще одна победа и понеслось.....
(ответить)
изи в пол ноги переехали первый клуб Ливерпуля.потанцевал ебейший у команды
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Императоры в погоне за путевку в Лигу Конференций
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не знаю, надолго ли это, но кайседо сегодня очень напомнил лучшего канте.
(ответить)
Мудрику помимо прочих игровых моментов стоит научиться бить с левой ноги. Ну или нормально бить с правой, когда мяч катится с правой стороны. Эти выковыривания мяча из-под себя - просто убожество, уже не в первый раз.
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мудакеке мом!
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В первую очередь хотелось бы поздравить главных фанатов Щолсей - лузерпульцев. Им поддержка сейчас нужна как никогда.
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Надеюсь , Ман Сити не лажанул и включил в сделку обратный выкуп Палмера.
(ответить)
Хотелось бы больше никогда не видеть в опорке сочетание Кайседо - Энцо. Любой из них с Галлахером, Угочукву, Лавиа (когда тот оправится наконец от травм), Энцо можно попробовать выше. Любое сочетание, только не они вдвоём вместе.
(ответить)
Если вы еще не болеете за Бернли - самое время начать болеть за Челси
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Сосать+лежать! Интересно как долго задержится Палмер в челчи
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Моща. С победой!
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Всех с победой! Шестьнольси хотим видеть только такую)
Палмер МОТМ!
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великая победа на века.
Трофейные машины как Челси и МС выходят на пик формы под конец сезона
и только лузерасты и вечные позорники типо пососала и подзалупаля вечно в апреле льют слезы и сливают все подряд, а их стадионы пустеют уже на 80 минуте, когда болельщики покидают свои места.
Вот и вся разница.
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