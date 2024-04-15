Хайнце и Касорла могут войти в штаб Артеты

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Габриэль Хайнце и экс-полузащитник "Арсенала" Санти Касорла являются кандидатами на роль ассистента для главного тренера "канониров" Микеля Артеты.

В конце этого сезона Артета рискует лишиться своих верных соратников Альберта Стейвенберга и Карлоса Куэсту. Оба помощника Микеля могут начать самостоятельную тренерскую карьеру.



Например, Стейвенберга сватают в "Аякс", а Куэста называется целью "Норвича" и других клубов Чемпионшипа.



Поэтому Артета вынужден задумываться о пополнении своего тренерского штаба, и ESPN Argentina утверждает, что на радаре у Микеля находится 45-летний Хайнце, который сыграл 83 матча за "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне с 2004 по 2007 год.



Хайнце тренирует уже 10 лет, в течение этого времени поработав с различными клубами из Южной Америки и Северной Америки.



Либо Артета может обратиться к варианту с 39-летним Касорлой, бок о бок с которым он играл за "Арсенал". Санти провел 180 матчей за "канониров" с 2012 по 2018 год и был большим любимчиком фанатов лондонского клуба.



Сейчас Касорла все еще играет, представляя "Реал Овьедо" из второго испанского дивизиона, однако этот сезон с высокой вероятностью станет последним в карьере Санти.



"Может ли Касорла вернуться в "Арсенал"? Это зависит от роли. Вы знаете мои симпатии к Санти".



"Мы очень, очень хорошо ладили. Думаю, он обладал невероятной энергией, на которую тренерский штаб мог положиться. Его знания и энергия шли на пользу команде. Думаю, это имело бы смысл", — сообщил Артета Sky Sports на днях.