"Бавария" близка к возвращению Нагельсманна и держит Де Дзерби с Эмери в уме

"Бавария" рассматривает Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Унаи Эмери из "Астон Виллы" в качестве альтернатив главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну.

Когда в конце марта Хаби Алонсо объявил о своем решении остаться в "Байере", Де Дзерби был назван наиболее предпочтительным вариантом "Баварии".



Однако с тех пор ситуация изменилась. Как сообщает Sky Sport Germany, Нагельсманн все ближе и ближе к возвращению в "Баварию", откуда он был уволен в марте 2023.



В Мюнхене чувствуют, что поиски сменщика для Томаса Тухеля выходят на финишную прямую. Боссы "Баварии" Макс Эберль и Кристоф Фройнд ведут переговоры с агентством Sports360, представляющим интересы Нагельсманна.



Однако сделка пока окончательно не согласована, и на случай провала переговоров шорт-лист "Баварии" содержит имена Де Дзерби и Эмери.



Добавим, ранее пресса сообщала об интересе к Нагельсманну со стороны "Манчестер Юнайтед", чей нынешний наставник Эрик Тен Хаг находится под огромным давлением.