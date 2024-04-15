"Бавария" близка к возвращению Нагельсманна и держит Де Дзерби с Эмери в уме

Унаи Эмери и Роберто Де Дзерби "Бавария" рассматривает Роберто Де Дзерби из "Брайтона" и Унаи Эмери из "Астон Виллы" в качестве альтернатив главному тренеру сборной Германии Юлиану Нагельсманну.

Когда в конце марта Хаби Алонсо объявил о своем решении остаться в "Байере", Де Дзерби был назван наиболее предпочтительным вариантом "Баварии".

Однако с тех пор ситуация изменилась. Как сообщает Sky Sport Germany, Нагельсманн все ближе и ближе к возвращению в "Баварию", откуда он был уволен в марте 2023.

В Мюнхене чувствуют, что поиски сменщика для Томаса Тухеля выходят на финишную прямую. Боссы "Баварии" Макс Эберль и Кристоф Фройнд ведут переговоры с агентством Sports360, представляющим интересы Нагельсманна.

Однако сделка пока окончательно не согласована, и на случай провала переговоров шорт-лист "Баварии" содержит имена Де Дзерби и Эмери.

Добавим, ранее пресса сообщала об интересе к Нагельсманну со стороны "Манчестер Юнайтед", чей нынешний наставник Эрик Тен Хаг находится под огромным давлением.


Метки Астон Вилла, Бавария, Брайтон, Де Дзерби, Нагельсманн, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2024 22:00

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