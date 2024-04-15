"Форест" — один из претендентов на Келлехера

"Ноттингем Форест" — один из претендентов на голкипера "Ливерпуля" Кувина Келлехера.

Келлехер имеет достаточно игровой практики в этом сезоне из-за проблем со здоровьем своего конкурента Алиссона, но все равно остается лишь запасным голкипером для "Ливерпуля".



Как сообщает Daily Mail, "Ливерпуль" не будет стоять у Келлехера на пути, если летом Кувин попросится в клуб, где он сможет стать первым номером.



"Ливерпуль" ожидает большого интереса к Келлехеру, и одним из претендентов на Кувина обещает стать "Ноттингем Форест", который наводил справки насчет 25-летнего ирландца еще в заключительные дни зимнего трансферного окна.



Утверждается, что в услугах Келлехера заинтересован лично главный тренер "Форест" Нуну Эшпириту Санту, который в бытность игроком сам выступал на позиции голкипера. Правда, для приобретения Кувина "лесникам" сперва нужно избежать вылета из Премьер-Лиги.



Очень хочет заполучить Келлехера и "Селтик", но шотландскому гранду Кувин, вероятно, будет не по карману.