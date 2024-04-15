Аморим вновь дистанцировался от слухов насчет "Ливерпуля"

Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим вновь дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в "Ливерпуль".

На прошлой неделе 39-летний Аморим уже сказал, что у него нет какой-либо договоренности с "Ливерпулем", который рассматривает его кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа.



Сейчас Аморим вновь заговорил о "Ливерпуле", заявив, что даже не обсуждали свое будущее с игроками "Спортинга".



"Я ничего не говорил своим игрокам. Когда появились истории, утверждавшие, что у меня есть договоренность с "Ливерпулем", я почувствовал необходимость высказаться, но я оставил это для пресс-конференции".



"Игроки же мне ничего не говорили — они лишь просили дать им выходные!" — цитирует Аморима Daily Mail.