Аморим вновь дистанцировался от слухов насчет "Ливерпуля"
Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим вновь дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в "Ливерпуль".
На прошлой неделе 39-летний Аморим уже сказал, что у него нет какой-либо договоренности с "Ливерпулем", который рассматривает его кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа.
Сейчас Аморим вновь заговорил о "Ливерпуле", заявив, что даже не обсуждали свое будущее с игроками "Спортинга".
"Я ничего не говорил своим игрокам. Когда появились истории, утверждавшие, что у меня есть договоренность с "Ливерпулем", я почувствовал необходимость высказаться, но я оставил это для пресс-конференции".
"Игроки же мне ничего не говорили — они лишь просили дать им выходные!" — цитирует Аморима Daily Mail.
15.04.2024 20:00
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