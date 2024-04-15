Аморим вновь дистанцировался от слухов насчет "Ливерпуля"

Рубен Аморим Главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим вновь дистанцировался от слухов, связывающих его с переходом в "Ливерпуль".

На прошлой неделе 39-летний Аморим уже сказал, что у него нет какой-либо договоренности с "Ливерпулем", который рассматривает его кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа.

Сейчас Аморим вновь заговорил о "Ливерпуле", заявив, что даже не обсуждали свое будущее с игроками "Спортинга".

"Я ничего не говорил своим игрокам. Когда появились истории, утверждавшие, что у меня есть договоренность с "Ливерпулем", я почувствовал необходимость высказаться, но я оставил это для пресс-конференции".

"Игроки же мне ничего не говорили — они лишь просили дать им выходные!" — цитирует Аморима Daily Mail.


Метки Аморим, Ливерпуль, Спортинг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2024 20:00

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