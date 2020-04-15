Тен Хаг провел разговор с Гарначо

Эрик Тен Хаг и Алехандро Гарначо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг провел разговор с Алехандро Гарначо по поводу недавней активности аргентинского вингера в социальных сетях.

Напомним, после ничьей 2:2 против "Борнмута" в минувшую субботу 19-летний Гарначо, замененный в перерыве, "лайкнул" два твита с критикой Тен Хага.

У болельщиков появились опасения, что Гарначо, у которого свыше 700 тысяч подписчиков в твиттере, может постигнуть участь Джейдона Санчо, который похожим образом навлек гнев Тен Хага и был изолирован от первой команды.

Однако этот инцидент был улажен внутри клуба, сообщает Manchester Evening News. Тен Хаг с глазу на глаз поговорил с Гарначо, хотя и неясно, был ли Алехандро подвергнут каким-либо дисциплинарным санкциям.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2024 19:00

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  1. skydreams 15.04.2024 19:53 # skydreams
    Санчо плохой, Антони плохой, теперь Гарначо виноват (единственный с Фернандешем, кто тащит)

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