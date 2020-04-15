Тен Хаг провел разговор с Гарначо

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг провел разговор с Алехандро Гарначо по поводу недавней активности аргентинского вингера в социальных сетях.

Напомним, после ничьей 2:2 против "Борнмута" в минувшую субботу 19-летний Гарначо, замененный в перерыве, "лайкнул" два твита с критикой Тен Хага.



У болельщиков появились опасения, что Гарначо, у которого свыше 700 тысяч подписчиков в твиттере, может постигнуть участь Джейдона Санчо, который похожим образом навлек гнев Тен Хага и был изолирован от первой команды.



Однако этот инцидент был улажен внутри клуба, сообщает Manchester Evening News. Тен Хаг с глазу на глаз поговорил с Гарначо, хотя и неясно, был ли Алехандро подвергнут каким-либо дисциплинарным санкциям.