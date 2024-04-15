Робертсон: "Ливерпуль" никогда не перестанет сражаться"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда продолжит борьбу за титул Премьер-Лиги, несмотря на потерю инициативы в чемпионской гонке.

Всего пару недель назад "Ливерпуль" был лидером Премьер-Лиги, однако ничья с "Манчестер Юнайтед" и последовавшее за ним поражение от "Кристал Пэлас" отбросили "красных" на третье место.



Теперь Робертсон настраивает своих партнеров на то, чтобы выиграть свои оставшиеся шесть матчей и ждать осечек "Арсенала" с "Манчестер Сити".



"Эта группа парней никогда не перестанет сражаться. Мы испытываем огромное разочарование от того, что оказались в этом положении, когда занимаем третье место и зависим от потерь очков двух других команд".



"Мы не должны были оказаться в этом положении, учитывая нашу ситуацию неделю назад. Этим и вызвано разочарование".



"Но что поделать. Мы там, где находимся. Теперь нам нужно быть идеальными, это уж точно. Мы больше не можем терять очков, и давайте посмотрим, что сделают две другие команды", — цитирует Робертсона The Independent.