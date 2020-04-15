"Челси" продлил контракты с Фернандесом и Мудриком

"Челси" воспользовался своими опциями по продлению контрактов полузащитника Энцо Фернандеса и вингера Михаила Мудрика.

Напомним, оба игрока присоединились к "Челси" в январе 2023. Фернандес перебрался из "Бенфики" за 106.8 млн. фунтов, а Мудрик — из "Шахтера" за 88.5 млн. фунтов.



Как сообщает Evening Standard, из опубликованных FA документов следует, что теперь от контракта Энцо остается еще восемь полных лет, от контракта Михаила — семь.



В данный момент неясно, почему "Челси" решил воспользоваться своими опциями по продлению, однако теперь Фернандес сможет задержаться на "Стэмфорд Бридж" до своего 31-летия, Мудрик — до своего 30-летия.



Добавим, контракт аргентинца предусматривает зарплату в 180,000 фунтов в неделю, тогда как украинцу "синие" платят 97,000 фунтов каждые семь дней.