"Эвертон" подал апелляцию на второе снятие очков

"Эвертон" подал апелляцию на второе в сезоне снятие с клуба очков за нарушение правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Благодаря апелляции "Эвертону" удалось смягчить свое первое наказание с 10 до шести штрафных очков за превышение установленного лимита убытков в течение трехлетнего периода, оканчивающего сезонном 2021/22.



Когда "Эвертон" отчитался за сезон 2022/23, Премьер-Лига выдвинула новые обвинения, а независимая комиссия постановила снять с мерсисайдского клуба еще два очка.



И вот сегодня, сообщает BBC, "Эвертон" решил оспорить снятие этих двух очков. Процесс рассмотрения апелляции должен быть завершен до 24 мая, спустя пять дней после завершения сезона Премьер-Лиги.



Добавим, в данный момент команда Шона Дайча занимает 16-е место в таблице, находясь в двух очках над зоной вылета, поэтому "ириски" сражаются за каждый балл — на поле и за его пределами.