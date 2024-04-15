Почеттино намекнул, что "Челси" изменит трансферную стратегию

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино намекнул, что его клуб может изменить свою трансферную стратегию для приглашения более опытных игроков грядущим летом.

После смены своих владельцев в 2022 году "Челси" резко изменил свой курс на трансферном рынке, сосредоточившись на приглашении молодых талантов. Порой "синие" платили баснословные деньги за игроков, которые только делали свои первые шаги в профессиональном футболе.



Однако Почеттино указывает на то, что находящиеся в его команде опытные игроки совершенно не портят погоды, и Маурисио хочет обсудить с клубом возможность увеличения их количества.



"Мы можем продолжать в том же духе, сохранив свою политику".



"Но у нас в составе есть Тиаго Силва, Рахим Стерлинг и Маркус Беттинелли. Возможно, Маркус и не играет, но он великолепно помогает молодым игрокам".



"У нас есть опытные игроки в составе. Наличие таких игроков, которые помогают молодежи проявлять себя, быть профессионалами и понимать, что значит выступать в Премьер-Лиге и за "Челси", не противоречит нашему проекту".



"Нам нужно поговорить об этом и определить стратегию на следующий сезон", — цитирует Почеттино Evening Standard.