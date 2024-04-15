Гвардиола: "Нам нравится играть под давлением"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его игроки наслаждаются игрой под давлением.

В минувший уикенд "Ливерпуль" и "Арсенал", конкуренты "Сити" по чемпионской гонке Премьер-Лиги, синхронно проиграли, причем эти поражения последовали для них после тяжелейших матчей в еврокубках посреди недели.



"Сити" тоже посреди недели выступали в Европе, причем это был выезд к "Реалу" (3:3). Однако это не помешало "горожанам" сокрушить "Лутон" со счетом 5:1 и захватить лидерство в Премьер-Лиге. Подопечным Гвардиолы не привыкать играть в столь тяжелых условиях.



"Им (игрокам "Сити") нравится играть под давлением. Им нравится, когда ты выживешь или умрешь".



"Это не означает, что мы выиграем титул, но я практически уверен, что мы будем в гонке до конца, потому что я знаю их, я вижу их лица на собраниях перед матчами и вижу, как они готовятся".



"Означает ли это, что мы станет чемпионами Премьер-Лиги? Нет, нет. Я не говорю этого. Но мы точно будем сражаться", — цитирует Гвардиолу BBC.