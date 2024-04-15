Невилл: "В среду увидим, из чего сделан "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсенал" должен показать, "из чего сделан", в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии" в ближайшую среду.

В минувший уикенд инициатива в чемпионской гонке Премьер-Лиги перешла к "Манчестер Сити", потому что "горожане" разгромили "Лутон", а вот "Арсенал" и "Ливерпуль" своим матчи проиграли — против "Астон Виллы" и "Кристал Пэлас", соответственно.



Некоторые болельщики "Арсенала" опасаются, что их команда может снова провалиться, как в концовке прошлого сезона, и Невиллу интересно посмотреть, как окрепшие "канониры" справятся с этим испытанием.



"Это был действительно плохой день для "Арсенала" и "Ливерпуля". Так бывает, ты можешь проигрывать футбольные матчи, но тебе противостоит само совершенство. И когда "Ливерпуль" принимал "Сити", и когда "Сити" играл на "Этихад" с "Арсеналом", я чувствовал, что "Сити" может дрогнуть и что им ("Ливерпулю" и "Арсеналу") нужно одержать победу, чтобы сдвинуть гору".



"Я удивлен тем, что "Ливерпуль" проиграл дома "Пэлас", правда удивлен, хотя у них была сложная неделя. Матч "Арсенала" был гораздо сложнее, и они очень хорошо действовали в первом тайме".



"Однако у тебя есть это зловещее ощущение, ощущение неминуемого, что "Манчестер Сити", машина Пепа Гвардиолы, возвысится, когда будет оставаться несколько матчей до конца. Их будет очень, очень сложно остановить. Таково мое понимание".



"Это болезненное поражение для "Арсенала", Я не знаю, как они смогут оправиться. Это большой вопрос, как они отреагируют в среду. Я не говорю, что они не отреагируют. Надеюсь, они смогут, потому что это кубковое соревнование. Но "Альянц Арена" — жестокое место, а они отправятся туда слегка подавленными".



"Но это я и хотел увидеть. Я хотел увидеть, каким будет "Арсенал" через 12 месяцев. Мы хотели увидеть "Арсенал" с Салиба в составе, с Хаверцем и Райсом, их дорогостоящими приобретениями, в составе, и они еще не потеряли шансы. Теперь мы увидим, что этот "Арсенал" из себя представляет и из чего они сделаны. Потому что они стали гораздо сильнее, чем в прошлом сезоне", — сообщил Невилл в своем подкасте.