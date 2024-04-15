Почеттино признал, что Мадуэке мало играет из-за Палмера

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что вингер Нони Мадуэке стал жертвой отличной формы своего конкурента по позиции Коула Палмера.

Покупка Палмера у "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов стала большой удачей для "Челси". Коул является лучшим бомбардиром "синих" в этом сезоне, забив 19 голов и отдав 13 результативных передач в 37 матчах во всех соревнованиях.



Однако у трансфера Палмера есть и обратная сторона, потому что стоивший клубу 29 млн. фунтов Мадуэке вынужден довольствоваться выходами на замену. Почеттино пока не нашел способа использовать Коула и Нони вместе.



"Прежде всего тебе нужно найти для (Мадуэке) него. Когда клуб покупал Коула Палмера, он уже был здесь, и они играют на одной позиции".



"Вопрос в том, чтобы адаптироваться и обрести динамику, которая позволит ему и Палмеру играть вместе. Надеюсь, он сможет постоянно играть в стартовом составе и показывать свое мастерство. Однако ты всегда должен искать правильный баланс в команде", — цитирует Почеттино Football.London.