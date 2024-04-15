Гиббс-Уайт — одна из главных целей "Ньюкасла" на лето

Морган Гиббс-Уайт "Ньюкасл" сделал полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта одной из своих главных трансферных целей на грядущее лето.

Гиббс-Уайт является одним из лучших игроков "Форест" в этом сезоне и сейчас оценивается в 50 миллионов фунтов.

Продажа 24-летнего англичанина в срок до 30 июня позволила бы "Форест" решить все свои проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей.

Как сообщает Daily Mirror, интерес "Ньюкасла" к Гиббс-Уайту во многом связан с неопределенностью насчет будущего звезды "сорок" Бруно Гимараэса.

Гимараэсом интересуются клубы вроде "Манчестер Сити" и ПСЖ, а контракт 26-летнего полузащитника сборной Бразилии предусматривает отступные в 100 млн. фунтов.

Помимо Гиббс-Уайта, "Ньюкасл" также следит за его партнером по "Форест" в лице крайнего защитника Неко Уильямса.


Метки Гиббс-Уайт, Ноттингем Форест, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2024 09:00

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  1. makeewadim 15.04.2024 09:12 # makeewadim
    Лесным нужно тридцатку отбить, поэтому такса будет не меньше 60млн

    (ответить)

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