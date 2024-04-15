Гиббс-Уайт — одна из главных целей "Ньюкасла" на лето
"Ньюкасл" сделал полузащитника "Ноттингем Форест" Моргана Гиббс-Уайта одной из своих главных трансферных целей на грядущее лето.
Гиббс-Уайт является одним из лучших игроков "Форест" в этом сезоне и сейчас оценивается в 50 миллионов фунтов.
Продажа 24-летнего англичанина в срок до 30 июня позволила бы "Форест" решить все свои проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей.
Как сообщает Daily Mirror, интерес "Ньюкасла" к Гиббс-Уайту во многом связан с неопределенностью насчет будущего звезды "сорок" Бруно Гимараэса.
Гимараэсом интересуются клубы вроде "Манчестер Сити" и ПСЖ, а контракт 26-летнего полузащитника сборной Бразилии предусматривает отступные в 100 млн. фунтов.
Помимо Гиббс-Уайта, "Ньюкасл" также следит за его партнером по "Форест" в лице крайнего защитника Неко Уильямса.
15.04.2024 09:00
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