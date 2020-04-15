МЮ стал "темной лошадкой" в борьбе за Тоуни

"Манчестер Юнайтед" стал "темной лошадкой" в борьбе за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

В данный момент Тоуни находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту, что не оставляет "Брентфорду" иного выбора, кроме как продать своего бомбардира грядущим летом.



По информации Daily Mirror, "Арсенал" и "Челси", куда настойчиво сватали Тоуни в предыдущие месяцы, охладели к Айвену и переключились на прочие цели по усилению позиции нападающего.



Эта ситуация открывает дверь к переходу Тоуни в "Юнайтед", хотя ранее "красные дьяволы" не входили в число главных претендентов на 28-летнего игрока сборной Англии.



Утверждается, что новое руководство "Юнайтед", находящееся в процессе формирования, обсудит возможный трансфер Тоуни. "Дьяволы" полагают, что для приобретения Айвена потребуется сумма в 40-50 миллионов фунтов.



Добавим, только на днях главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, чье будущее остается под вопросом, подтвердил, что хотел бы пригласить еще одного нападающего грядущим летом.