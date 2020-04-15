МЮ стал "темной лошадкой" в борьбе за Тоуни

Айвен Тоуни "Манчестер Юнайтед" стал "темной лошадкой" в борьбе за нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

В данный момент Тоуни находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту, что не оставляет "Брентфорду" иного выбора, кроме как продать своего бомбардира грядущим летом.

По информации Daily Mirror, "Арсенал" и "Челси", куда настойчиво сватали Тоуни в предыдущие месяцы, охладели к Айвену и переключились на прочие цели по усилению позиции нападающего.

Эта ситуация открывает дверь к переходу Тоуни в "Юнайтед", хотя ранее "красные дьяволы" не входили в число главных претендентов на 28-летнего игрока сборной Англии.

Утверждается, что новое руководство "Юнайтед", находящееся в процессе формирования, обсудит возможный трансфер Тоуни. "Дьяволы" полагают, что для приобретения Айвена потребуется сумма в 40-50 миллионов фунтов.

Добавим, только на днях главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, чье будущее остается под вопросом, подтвердил, что хотел бы пригласить еще одного нападающего грядущим летом.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Тоуни

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2024 08:00

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