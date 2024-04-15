Мартинес считает Уоткинса лучшим игроком этого сезона
Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес считает, что его партнер по команде Олли Уоткинс заслуживает стать лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.
Накануне 28-летний Уоткинс забил свой 19-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, что помогло "Астон Вилле" победить "Арсенал" со счетом 0:2 и приблизиться к попаданию в Лигу Чемпионов.
Мартинес считает, что Уоткинс находится в тени некоторых других игроков, потому что не представляет топ-клуб, однако Эмилиано не видит никого лучше, чем английский нападающий.
"Лично я думаю, что Олли должен стать лучшим игроком сезона. Когда играешь за команду "большой шестерки", тебя больше хвалят, но Олли забил 19 голов при тех моментах, что у него были".
"Он должен быть очень, очень сильным претендентом", — сообщил Мартинес Sky Sports.
15.04.2024 07:00
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