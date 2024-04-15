Мартинес считает Уоткинса лучшим игроком этого сезона

Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес считает, что его партнер по команде Олли Уоткинс заслуживает стать лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.

Накануне 28-летний Уоткинс забил свой 19-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, что помогло "Астон Вилле" победить "Арсенал" со счетом 0:2 и приблизиться к попаданию в Лигу Чемпионов.



Мартинес считает, что Уоткинс находится в тени некоторых других игроков, потому что не представляет топ-клуб, однако Эмилиано не видит никого лучше, чем английский нападающий.



"Лично я думаю, что Олли должен стать лучшим игроком сезона. Когда играешь за команду "большой шестерки", тебя больше хвалят, но Олли забил 19 голов при тех моментах, что у него были".



"Он должен быть очень, очень сильным претендентом", — сообщил Мартинес Sky Sports.