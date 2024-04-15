Саммервилл и Маккенна — лучшие в Чемпионшипе в сезоне 2023/24

Вингер "Лидса" Крисенсио Саммелвилл и наставник "Ипсвича" Киран Маккенна были признаны Футбольной Лигой лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в сезоне Чемпионшипа 2023/24.

Пережив с "Лидсом" вылет из Премьер-Лиги в прошлом сезоне, Крисенсио засучил рукава и на высочайшем уровне проводит эту кампанию.



В 40 матчах этого сезона Чемпионшипа 22-летний голландец забил 17 голов и отдал восемь результативных передач, чем, по слухам, привлек внимание больших клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



Благодаря высокой результативности Саммервилла "Лидс" выиграл 13 из своих 18 матчей Чемпионшипа в 2024 году и сейчас находится всего в двух очках от первого места.



Помимо Саммервилла, на звание лучшего игрока Чемпионшипа в этом сезоне также были номинированы Кирнан Дьюсбери-Холл из "Лестера" и Сэмми Смодич из "Блэкберна".



А награду лучшему тренеру во втором английском дивизионе Футбольная Лига присудила Маккенне, чей "Ипсвич" занимает первое место в таблице за три матча до конца.



Стоит отметить, что 37-летний североирландец только в прошлом сезоне вывел "Ипсвич" из Лиги Один в Чемпионшип, поэтому сейчас "трактористы" находятся на пороге второго подряд "промоушена".



В борьбе за звание лучшего тренера Маккенна опередил Даниэля Фарке из "Лидса" и Лиама Росеньора из "Халла".



При этом 18-летний полузащитник "Лидса" Арчи Грей был признан лучшим молодым игроком, а также открытием сезона в Чемпионшипе.



Наконец, Футбольная Лига представила состав символической сборной Чемпионшипа в сезоне 2023/24.







