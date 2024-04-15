Артета: "Важно продолжать верить"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета призвал свою команду продолжать верить в завоевание титула Премьер-Лиги.

Пропустив только четыре гола в 11 предыдущих матчах Премьер-Лиги, в воскресенье "Арсенал" позволил "Астон Вилле" забить дважды и в результате потерпел поражение домашнее 0:2.



Таким образом, "Арсенал" утратил инициативу в чемпионской гонке, однако Артета хочет, чтобы его команда не унывала и показала реакцию в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Баварии" в среду.



"Такова наша реальность теперь. Мы знали, что этот момент может наступить, и теперь важно отреагировать и продолжать верить".



"В первом тайме было одно из наших лучших выступлений в этом сезоне против действительно хорошей команды. Мы должны были вести в три или четыре мяча, но этого не случилось, а во втором тайме игра изменилась, и мы пропустили два необязательных гола".



"Теперь настал момент показать себя лидерами и проявить характер, заставив считаться с собой. Теперь это большое испытание для нас".



"Игроки разочарованы, им грустно. Но у нас есть хорошая возможность сделать то, чего с этим клубом не случалось 14 лет. Я имею ввиду выход в полуфинал Лиги Чемпионов. Момента для этого не может быть лучше", — цитирует Артету The Guardian.