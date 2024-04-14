Мерсон: "Для "Арсенала" все на 100 процентов закончено"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что его бывший клуб "Арсенал" выбыл из чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В воскресенье "Арсенал" потерпел поражение 0:2 от "Астон Виллы", последовав примеру "Ливерпуля", который проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:1 и тоже не смог сместить "Манчестер Сити" с вершины таблицы.



Мерсон считает, что игроки "Арсенала" сыграли лениво, когда Леон Бэйли открывал счет, и это пустило насмарку всю предыдущую работу команды в сезоне.



"На мой взгляд, для Арсенала" все закончено — на 100 процентов".



"Сейчас ситуация совершенно перевернулась. "Манчестер Сити" подверг их давлению, сыграв свой матч первым, а они не справились этим. Но нельзя умалять заслуги "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы", которые сыграли выдающимся образом".



"Нельзя позволять сопернику создавать такие моменты (как в эпизоде с голом Бэйли). Сегодня вечером вы будете сидеть дома и чувствовать, что шансов больше нет. На мой взгляд, их больше нет. Вы так упорно трудились 32 матча, и когда нужно преодолеть этот лишний метр, только один метр и остановить этот прострел, вы ленитесь".



"Они преследуют лучшую команду в мире, которая делает это год за годом. Эта команда штампует победы — когда они последний раз проигрывали? Они просто штампуют и, и мы не сидим здесь и не задаемся вопросом, как "Сити" проведет остаток сезона, потому что они будут штамповать победы. Если бы их преследовал кто-нибудь другой, у них были бы все шансы, но удача "Арсенала" закончилась", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.