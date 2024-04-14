Мерсон: "Для "Арсенала" все на 100 процентов закончено"

Пол Мерсон Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что его бывший клуб "Арсенал" выбыл из чемпионской гонки Премьер-Лиги.

В воскресенье "Арсенал" потерпел поражение 0:2 от "Астон Виллы", последовав примеру "Ливерпуля", который проиграл "Кристал Пэлас" со счетом 0:1 и тоже не смог сместить "Манчестер Сити" с вершины таблицы.

Мерсон считает, что игроки "Арсенала" сыграли лениво, когда Леон Бэйли открывал счет, и это пустило насмарку всю предыдущую работу команды в сезоне.

"На мой взгляд, для Арсенала" все закончено — на 100 процентов".

"Сейчас ситуация совершенно перевернулась. "Манчестер Сити" подверг их давлению, сыграв свой матч первым, а они не справились этим. Но нельзя умалять заслуги "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы", которые сыграли выдающимся образом".

"Нельзя позволять сопернику создавать такие моменты (как в эпизоде с голом Бэйли). Сегодня вечером вы будете сидеть дома и чувствовать, что шансов больше нет. На мой взгляд, их больше нет. Вы так упорно трудились 32 матча, и когда нужно преодолеть этот лишний метр, только один метр и остановить этот прострел, вы ленитесь".

"Они преследуют лучшую команду в мире, которая делает это год за годом. Эта команда штампует победы — когда они последний раз проигрывали? Они просто штампуют и, и мы не сидим здесь и не задаемся вопросом, как "Сити" проведет остаток сезона, потому что они будут штамповать победы. Если бы их преследовал кто-нибудь другой, у них были бы все шансы, но удача "Арсенала" закончилась", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.


Метки Арсенал, Мерсон, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2024 23:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 15.04.2024 00:14 # superglor
    Зеропук проиграл АПЛ с 97 и с 92 очками. В этом году Сити уже наберет не больше 91, а в прошлом выиграл и вовсе с 89. Вы наберете сколько сможете, а мы сколько захотим, потому что вы неудачники, а мы великие.

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  2. aliluya-nn 14.04.2024 23:59 # aliluya-nn
    Второй гол еще более идиотски-ленивый ..Салиба с Габриэлем забыли, что отвечают за защиту, легким бегом прогуливаются недалеко от штрафной противника ..в то время как нападающий АВ находится не в оффсайде и ближе к нашим воротам ..и эти двое кричат Смитроу иди позащищайся за нас
    ..Жоржиньо мог бы и не отдавать мяч сопернику, но все же
    ....с Баварией так себе отыграли в обороне ..печально, что в такое время защита начала давать сбои

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  3. breadpeat 14.04.2024 23:36 # breadpeat
    Просто Сити то кал по существу.. неприятно все это.

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  4. redwhitegun 14.04.2024 23:15 # redwhitegun
    Мерсон обычно несёт такую хуйню... Но в этот раз я с ним согласен.

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  5. bes-ter 14.04.2024 23:04 # bes-ter
    Комментарии такого рода дают с определённый целью, для того что бы у Сити появилась уверенность в том что кубок уже в кармане дл совершения ошибок. Ещё 6 игр, целый 18 очков. Слишком многое может произойти. Одна ничья у Сити и лидер снова другой.

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