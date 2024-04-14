Клопп не видит "Ливерпуль" чемпионом с игрой, как в первом тайме против "Пэлас"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда не сможет завоевать титул Премьер-Лиги, если будет играть, как в первом тайме матча против "Кристал Пэлас".

В воскресенье "Ливерпуль" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Пэлас". Подопечные Клоппа были очень плохи в первом тайме и лишь после перерыва принялись создавать голевые моменты, но ни одним из них не воспользовались.



После матча на "Энфилде" Клоппа спросили, что это поражение значит для чемпионской гонки, и Юрген дал призвал свою команду отреагировать на обрушившуюся на нее критику.



"Ответ довольно прост. Как мы должны выиграть лигу, если будем играть, как в первом тайме? Если мы будем играть, как во втором тайме, мы сможем выигрывать матчи. Если мы сможем выигрывать мате, то посмотрим, как много мы сможем их выиграть. Мы хотим быть наготове, когда — и если — другие парни совершат осечки".



"Мы в любом случае должны выигрывать матчи. Впереди у нас серия из четырех выездных матчей. Это в любом случае было бы тяжело, и это будет тяжело. Мы должны справиться с этим. Критика в такого рода моменты — это совершенно нормально, это абсолютно правильно. Вопрос в том, как мы справимся с этим. В первом тайме мы не справлялись, но во втором таймы мы взяли себя в руки и должны были выигрывать матч", — цитирует Клоппа The Guardian.