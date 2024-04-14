Клопп объяснил спад "Ливерпуля" влиянием матчей против МЮ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил спад в игре "Ливерпуля" влиянием недавних матчей против "Манчестер Юнайтед".

Ранее в воскресенье "Ливерпуль" оформил второе подряд домашнее поражение, вслед за "Аталантой" в Лиге Европы (0:3) проиграв и "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге (0:1).



После матча на "Энфилде" Клопп вспомнил о том, как его команда обиднейшим образом вылетела из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" (4:3), а затем едва унесла ноги с "Олд Траффорд" (2:2) при подавляющем игровом преимуществе.



"Я не уверен на 100 процентов, но думаю, что проблема в том, как мы совладали с матчами против "Юнайтед".



"Мы проиграли кубковый матч, и это было словно катастрофа, потому что мы были так хороши, но все равно проиграли".



"Затем мы сыграли вничью там. Мы были действительно хороши на протяжении длительного времени, но все равно сыграли вничью. Мы слегка сдали после этого".



"Это не является причиной поражения сегодня. Возникшие у нас против "Юнайтед" проблемы совершенно отличаются от того, что было сегодня, но, разумеется, мы ожидали реакции".



"Тогда (против "Юнайтед") мы проиграли больше, чем просто матч. Это не помогло", — цитирует Клоппа The Independent.