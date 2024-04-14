Клопп: "В другой день мы бы победили 4:1"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на упущенные моменты во втором тайме матча против "Кристал Пэлас".

В воскресенье "Ливерпуль" уступил дома "Пэлас" со счетом 0:1. "Красные" так и не смогли отыграться, несмотря на обилие голевых моментов во втором тайме, и Клоппу лишь остается сокрушаться по поводу упущенной инициативы в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



"Наши статистические показатели в первом тайме впечатляют не так, как во втором тайме. Думаю, довольно очевидно, что мы не лучшим образом отыграли первый тайм. Мы хотели отреагировать на это, и мы увидели реакцию".



"Это была команда, которая не до конца уверена в себе. Это по-настоящему сложно. Мы были не на высоте. "Кристал Пэлас" имел чересчур много игровых моментов, когда мы бежали в неправильном направлении".



"Когда смотришь мои команды, то на протяжении 20 с лишним лет их прессинг и контрпрессинг были довольны хороши, иногда — великолепны. В первом тайме здесь не было ничего подобного, и затем мы стали проигрывать 0:1".



"Во втором тайме мы попытались изменить построение и динамику, чтобы начать создавать проблемы "Кристал Пэлас". В другой день эти мячи зашли бы в ворота, и мы бы говорили о победе 4:1, но в футболе это так не работает", — сообщил Клопп BBC.