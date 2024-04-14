Робертсон переложил вину за поражение от "Пэлас" на игроков атаки

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон переложил вину за поражение 0:1 от "Кристал Пэлас" на атакующих игроков своей команды.

Упустив огромное количество моментов, "Ливерпуль" потерпел поражение в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде". В результате "красные" не смогли вернуться на вершину таблицы.



Робертсон, который в первом тайме спас "Ливерпуль" от второго пропущенного гола, выбив мяч с линии ворот, признает, что оборона его команды была не на высоте, однако больше всего Энди недоволен расточительностью игроков впереди.



"В последних матчах была одна и та же история, и поэтому нас наказывали в этих матчах. Прямо сейчас у нас возникают трудности с тем, чтобы сохранить свои ворота на замке. Я не знаю, сколько у нас было "клин-шитов" в 10-15 последних матчах, но не так много. Но мы все равно создаем моменты, и ими нужно пользоваться. Все просто".



"Парни, которые находятся перед чужими воротами, должны действовать лучше. Но и мы, парни в оборонительной линии, должны действовать лучше как единое целое. Мы так разочарованы. Мы создали так много моментов. Думаю, мы были плохи в первом тайме. Соперник играл лучше и мог повести больше, чем в один мяч. Во втором тайме мы создали столько моментов, сколько бы хватило на две-три победы", — сообщил Робертсон Sky Sports.