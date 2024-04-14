"Ливерпуль" поскользнулся против "Пэлас"

"Ливерпуль" потерпел второе домашнее поражение за четыре дня, вслед за "Аталантой" в Лиге Европы проиграв и "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге — 0:1.

После 10 недель отсутствия с травмой на ворота "красных" вернулся Алиссон. Также влились в стартовый состав Конор Брэдли, Энди Робертсон, Луис Диас и Мохамед Салах относительно разгрома 0:3 от "Аталанты" в четверг.



В старте у "орлов" произошло два изменения. Вместо Джоэла Уорда и Джордана Айю, переместившихся в запас, появились Натаниэль Клайн и Майкл Олисе.



"Пэлас" довольно смело начал матч, а на 14-й минуте даже открыл счет. Тайрик Митчелл прострелил с левого края штрафной на границу вратарской, откуда Эберечи Эзе в касание отправил мяч в сетку — 0:1.



Спустя четыре минуты Виргил Ван Дейк поскользнулся на ровном месте, позволив Матета выйти один на один. Жан-Филипп подсек мяч перед Алиссоном, однако подоспевший Робертсон вынес снаряд с самой линии ворот.



Отделавшись испугом, "Ливерпуль" все же собрался с силами и принялся серьезно атаковать. На 27-й минуте Ватару Эндо пробил по застрявшему в гуще игроков мячу — перекладина! Вскоре ударами также отметились Луис Диас и Ван Дейк, но первому не позволил отличиться Дин Хендерсон, а второй промахнулся сам.



И хотя "красные" пришли в себя и принялись угрожать воротам Хендерсона, "орлы" продолжали опасно контратаковать.



На 55-й минуте Дарвин Нуньес был обязан сравнивать счет, но удар уругвайца в упор пришелся прямо в Хендерсона.



Оборона "Пэлас" трещала по швам — временами просто не верилось, что мяч не оказывается в воротах Хендерсона.



Контратаки "орлов" во втором тайме стали крайне редкими, на на 74-й минуте такая возможность возникла — Матета с метра не смог пробить Алиссона.



В остатке матча "красные" загубили еще несколько моментов, оставив все три очка за соперником.



"Ливерпуль" так и не оправился в полной мере после унижения от "Аталанты". "Красные" "запороли" огромное количество моментов, но и сами немало ошибались в обороне, в результате упустив возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги.



"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче