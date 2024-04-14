"Ливерпуль" поскользнулся против "Пэлас"

Эберечи Эзе "Ливерпуль" потерпел второе домашнее поражение за четыре дня, вслед за "Аталантой" в Лиге Европы проиграв и "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге — 0:1.

После 10 недель отсутствия с травмой на ворота "красных" вернулся Алиссон. Также влились в стартовый состав Конор Брэдли, Энди Робертсон, Луис Диас и Мохамед Салах относительно разгрома 0:3 от "Аталанты" в четверг.

В старте у "орлов" произошло два изменения. Вместо Джоэла Уорда и Джордана Айю, переместившихся в запас, появились Натаниэль Клайн и Майкл Олисе.

"Пэлас" довольно смело начал матч, а на 14-й минуте даже открыл счет. Тайрик Митчелл прострелил с левого края штрафной на границу вратарской, откуда Эберечи Эзе в касание отправил мяч в сетку — 0:1.

Спустя четыре минуты Виргил Ван Дейк поскользнулся на ровном месте, позволив Матета выйти один на один. Жан-Филипп подсек мяч перед Алиссоном, однако подоспевший Робертсон вынес снаряд с самой линии ворот.

Отделавшись испугом, "Ливерпуль" все же собрался с силами и принялся серьезно атаковать. На 27-й минуте Ватару Эндо пробил по застрявшему в гуще игроков мячу — перекладина! Вскоре ударами также отметились Луис Диас и Ван Дейк, но первому не позволил отличиться Дин Хендерсон, а второй промахнулся сам.

И хотя "красные" пришли в себя и принялись угрожать воротам Хендерсона, "орлы" продолжали опасно контратаковать.

На 55-й минуте Дарвин Нуньес был обязан сравнивать счет, но удар уругвайца в упор пришелся прямо в Хендерсона.

Оборона "Пэлас" трещала по швам — временами просто не верилось, что мяч не оказывается в воротах Хендерсона.

Контратаки "орлов" во втором тайме стали крайне редкими, на на 74-й минуте такая возможность возникла — Матета с метра не смог пробить Алиссона.

В остатке матча "красные" загубили еще несколько моментов, оставив все три очка за соперником.

"Ливерпуль" так и не оправился в полной мере после унижения от "Аталанты". "Красные" "запороли" огромное количество моментов, но и сами немало ошибались в обороне, в результате упустив возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 894

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. uyga 14.04.2024 18:13 # uyga
    Не хватило запала на конец сезона, походу только кубок лиги никчемный в этом сезоне, и дай бог место в четверке

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  2. tihinya-moiyobir 14.04.2024 18:12 # tihinya-moiyobir
    Бензоколонка с геями ещё будут терять очки 100% Главное самим больше не плошать

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  3. r-quaresma7 14.04.2024 18:12 # r-quaresma7
    Толстый заголовок)

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  4. narcot 14.04.2024 18:12 # narcot
    ждал ничью после обсёра с аталантой, а бичи вообще соснули))) здоровья бабке с дедкой и скорейшего их возвращения на фупель

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  5. ooaaaa 14.04.2024 18:11 # ooaaaa
    аталантовская лоботомия

    посмеялся

    peace

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  6. brown-ale 14.04.2024 18:10 # brown-ale
    Салах просто не выспался, всю ночь новости от братишек арабов мониторил.

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  7. raven4uk 14.04.2024 18:09 # raven4uk
    Походу Ливерпуль форму растерял и теперь вываливается из всех турниров. Что в ЛЕ, что в АПЛ, в борьбе за чемпионство.

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  8. girasimus 14.04.2024 18:08 # girasimus
    Честно говоря, Гакпо нужно было выпустить со старта, больше цепляется за мяч и развивает атаку.
    Салах вскоре собьет свой ценник до минимума, честно говоря превратился в середняка.
    Надеюсь Арсенал заберет чашку, они больше заслужили.

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  9. narcot-fake 14.04.2024 18:08 # narcot-fake
    Нормальным колбасникам сочувствие, но это всего лишь игра, главное помните что русня это пидорасы и биомусор который нужно утилизировать, эти мрази не должны дышать одним воздухом с нормальными людьми.

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  10. high-malvern 14.04.2024 18:08 # high-malvern
    Какой там следующий матч у них? Снова с Аталантой. На выезде?) Жутко представить, что с ними опять сделают.

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  11. superglor 14.04.2024 18:08 # superglor
    Кристал Пэлас 2:4 Манчестер Сити 06 апреля 2024

    Просто без шансов обоссали этот Кристал Пэлас у них же дома.

    Ливерпуль 0:1 Кристал Пэлас 14 апреля 2024

    Спустя неделю портовые не могут у себя дома забить им хотя бы 1.

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  12. sausage 14.04.2024 18:07 # sausage
    Из тех, ключевых игроков, кто был травмирован и кого не доставало, никто, восстановившись, не дал никакого качества команде.

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  13. b84 14.04.2024 18:07 # b84
    кто то удивлен?

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  14. high-malvern 14.04.2024 18:06 # high-malvern
    На самом деле не поскользнулся. После лоботомии от Аталанты, там уже подскальзываться нечему. Скузня - это считайте трупп теперь)

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  15. narcot-fake 14.04.2024 18:06 # narcot-fake
    Хороший футбольный день для КОРОЛЕЙ, ждём вторую хорошую новость))))))))))))))

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  16. sean-dyche18plus 14.04.2024 18:06 # sean-dyche18plus
    сэр гея тухлиню с победой

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  17. thegodfather 14.04.2024 18:05 # thegodfather
    Обожаю лузерку)))
    Пукин
    Рабсея
    Лузерхуй

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  18. burnley 14.04.2024 18:05 # burnley
    Ливерпуль посыпался в уонцовке чемпионата. Команда откровенно играет на уровне МЮ. Клопп - портовый Тее Хааг. Обсер по всем фронтам. Тотальный позор. По хорошему Клоппа вместе с Тен Хаагом и нужно увольнять.

    Бедный Аморим. Какое же гавно ему достанется в следующем сезоне...

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  19. sausage 14.04.2024 18:05 # sausage
    "Мы определённо должны показать реакцию. Это на 100% ясно"
    Норм показали, лучше не придумаешь.

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  20. narcot 14.04.2024 18:05 # narcot
    спасибо Амаду, что предрешил падение портовни в конце сезона))) ну и по классике ссу на рака



    14.04.2024 17:43 #
    mafia-fake

    Клопп-тайм приближается, голы - вопрос времени.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/107007/?c=1#c7914457

    (ответить)

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