"Ливерпуль" поскользнулся против "Пэлас"
"Ливерпуль" потерпел второе домашнее поражение за четыре дня, вслед за "Аталантой" в Лиге Европы проиграв и "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге — 0:1.
После 10 недель отсутствия с травмой на ворота "красных" вернулся Алиссон. Также влились в стартовый состав Конор Брэдли, Энди Робертсон, Луис Диас и Мохамед Салах относительно разгрома 0:3 от "Аталанты" в четверг.
В старте у "орлов" произошло два изменения. Вместо Джоэла Уорда и Джордана Айю, переместившихся в запас, появились Натаниэль Клайн и Майкл Олисе.
"Пэлас" довольно смело начал матч, а на 14-й минуте даже открыл счет. Тайрик Митчелл прострелил с левого края штрафной на границу вратарской, откуда Эберечи Эзе в касание отправил мяч в сетку — 0:1.
Спустя четыре минуты Виргил Ван Дейк поскользнулся на ровном месте, позволив Матета выйти один на один. Жан-Филипп подсек мяч перед Алиссоном, однако подоспевший Робертсон вынес снаряд с самой линии ворот.
Отделавшись испугом, "Ливерпуль" все же собрался с силами и принялся серьезно атаковать. На 27-й минуте Ватару Эндо пробил по застрявшему в гуще игроков мячу — перекладина! Вскоре ударами также отметились Луис Диас и Ван Дейк, но первому не позволил отличиться Дин Хендерсон, а второй промахнулся сам.
И хотя "красные" пришли в себя и принялись угрожать воротам Хендерсона, "орлы" продолжали опасно контратаковать.
На 55-й минуте Дарвин Нуньес был обязан сравнивать счет, но удар уругвайца в упор пришелся прямо в Хендерсона.
Оборона "Пэлас" трещала по швам — временами просто не верилось, что мяч не оказывается в воротах Хендерсона.
Контратаки "орлов" во втором тайме стали крайне редкими, на на 74-й минуте такая возможность возникла — Матета с метра не смог пробить Алиссона.
В остатке матча "красные" загубили еще несколько моментов, оставив все три очка за соперником.
"Ливерпуль" так и не оправился в полной мере после унижения от "Аталанты". "Красные" "запороли" огромное количество моментов, но и сами немало ошибались в обороне, в результате упустив возможность вернуться на вершину Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
14.04.2024 18:00
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Последние комментарии:
Не хватило запала на конец сезона, походу только кубок лиги никчемный в этом сезоне, и дай бог место в четверке
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Бензоколонка с геями ещё будут терять очки 100% Главное самим больше не плошать
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Толстый заголовок)
(ответить)
ждал ничью после обсёра с аталантой, а бичи вообще соснули))) здоровья бабке с дедкой и скорейшего их возвращения на фупель
(ответить)
аталантовская лоботомия
посмеялся
peace
(ответить)
Салах просто не выспался, всю ночь новости от братишек арабов мониторил.
(ответить)
Походу Ливерпуль форму растерял и теперь вываливается из всех турниров. Что в ЛЕ, что в АПЛ, в борьбе за чемпионство.
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Честно говоря, Гакпо нужно было выпустить со старта, больше цепляется за мяч и развивает атаку.
Салах вскоре собьет свой ценник до минимума, честно говоря превратился в середняка.
Надеюсь Арсенал заберет чашку, они больше заслужили.
(ответить)
Нормальным колбасникам сочувствие, но это всего лишь игра, главное помните что русня это пидорасы и биомусор который нужно утилизировать, эти мрази не должны дышать одним воздухом с нормальными людьми.
(ответить)
Какой там следующий матч у них? Снова с Аталантой. На выезде?) Жутко представить, что с ними опять сделают.
(ответить)
Кристал Пэлас 2:4 Манчестер Сити 06 апреля 2024
Просто без шансов обоссали этот Кристал Пэлас у них же дома.
Ливерпуль 0:1 Кристал Пэлас 14 апреля 2024
Спустя неделю портовые не могут у себя дома забить им хотя бы 1.
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Из тех, ключевых игроков, кто был травмирован и кого не доставало, никто, восстановившись, не дал никакого качества команде.
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кто то удивлен?
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На самом деле не поскользнулся. После лоботомии от Аталанты, там уже подскальзываться нечему. Скузня - это считайте трупп теперь)
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Хороший футбольный день для КОРОЛЕЙ, ждём вторую хорошую новость))))))))))))))
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сэр гея тухлиню с победой
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Обожаю лузерку)))
Пукин
Рабсея
Лузерхуй
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Ливерпуль посыпался в уонцовке чемпионата. Команда откровенно играет на уровне МЮ. Клопп - портовый Тее Хааг. Обсер по всем фронтам. Тотальный позор. По хорошему Клоппа вместе с Тен Хаагом и нужно увольнять.
Бедный Аморим. Какое же гавно ему достанется в следующем сезоне...
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"Мы определённо должны показать реакцию. Это на 100% ясно"
Норм показали, лучше не придумаешь.
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спасибо Амаду, что предрешил падение портовни в конце сезона))) ну и по классике ссу на рака
14.04.2024 17:43 #
mafia-fake
Клопп-тайм приближается, голы - вопрос времени.
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Источник: http://fapl.ru/posts/107007/?c=1#c7914457
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