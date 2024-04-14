МЮ опроверг слухи о конфликте Антони с Тен Хагом

"Манчестер Юнайтед" опроверг слухи о том, что вингер Антони пропустил матч Премьер-Лиги против "Борнмута" из-за ссоры с главным тренером Эриком Тен Хагом.

Антони весьма неплохо отыграл матчи против "Челси" и "Ливерпуля" на прошлой неделе, поэтому отсутствие 24-летнего бразильца в заявке "Юнайтед" против "Борнмута" накануне стало сюрпризом.



В прессе сразу же появились слухи, что Антони поссорился с Тен Хагом, когда узнал, что Эрик не собирается выпустить его в стартовом составе против "вишенок".



Однако Manchester Evening News, ссылаясь на свой источник в "Юнайтед", называет эту историю "совершенной ложью".



На самом деле Антони не смог завершить последнюю тренировку "Юнайтед" перед выездом на "Виталити" из-за небольшой травмы. В Манчестере надеются, что стоивший клубу 86 миллионов фунтов игрок залечит свое повреждение к полуфиналу Кубка Англии против "Ковентри" в следующий уикенд.