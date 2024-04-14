Клопп рассказал, чем займется после ухода из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его жена Улла уже определила, чем он займется после ухода из мерсисайдского клуба.

Как известно, Клопп покидает "Ливерпуль" в следующем месяце. Объявляя о своем решении в январе, Юрген сказал, что у него "заканчивается энергия".



Также Клопп сказал, что собирается отдохнуть от футбола минимум год. В течение этого времени 56-летний немец собирается научиться готовить и танцевать, потому что так хочет его супруга.



"Улла сказала мне несколько вещей — я должен научиться готовить и взять уроки по танцам. Я сказал, что она не хочет дать мне передышку, потому что иначе уже через четыре недели я захочу вернуться к работе!"



"Наверное, я должен научиться готовить, чтобы хотя бы смог сделать себе завтрак или вроде того. Это будет первый раз в моей жизни, когда у меня нет четкого представления, что я буду делать и чего я точно хочу".



"Во время пандемии я делал яичницу, но затем я снова забыл. Меня вырастили в дремучем лесу с двумя сестрами, и единственной причиной, почему я знал, где находится кухня, был доносившийся оттуда запах! В обычной жизни я довольно бесполезен", — цитирует Клоппа Daily Mirror.