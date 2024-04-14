Клопп рассказал, чем займется после ухода из "Ливерпуля"

Юрген Клопп с женой Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его жена Улла уже определила, чем он займется после ухода из мерсисайдского клуба.

Как известно, Клопп покидает "Ливерпуль" в следующем месяце. Объявляя о своем решении в январе, Юрген сказал, что у него "заканчивается энергия".

Также Клопп сказал, что собирается отдохнуть от футбола минимум год. В течение этого времени 56-летний немец собирается научиться готовить и танцевать, потому что так хочет его супруга.

"Улла сказала мне несколько вещей — я должен научиться готовить и взять уроки по танцам. Я сказал, что она не хочет дать мне передышку, потому что иначе уже через четыре недели я захочу вернуться к работе!"

"Наверное, я должен научиться готовить, чтобы хотя бы смог сделать себе завтрак или вроде того. Это будет первый раз в моей жизни, когда у меня нет четкого представления, что я буду делать и чего я точно хочу".

"Во время пандемии я делал яичницу, но затем я снова забыл. Меня вырастили в дремучем лесу с двумя сестрами, и единственной причиной, почему я знал, где находится кухня, был доносившийся оттуда запах! В обычной жизни я довольно бесполезен", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 14.04.2024 15:06 # moneycity
    Сможет начать новую жизнь, когда выберется из этого рассадника пидорасов ЛГБТпуля.

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  2. suddenly 14.04.2024 15:05 # suddenly
    Будет чечётку танцевать и яичницу готовить.

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