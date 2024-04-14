Рэшфорд останется в "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд останется в "Манчестер Юнайтед", несмотря на продолжающиеся спекуляции насчет своего будущего.

В последние недели пресса много спекулировала о том, что Рэшфорд может заменить в ПСЖ Килиана Мбаппе, который собирается покинуть французский клуб свободным агентом в конце сезона.



Это далеко не первый раз, когда Рэшфорда сватают в ПСЖ, однако The Sun утверждает, что на самом деле клуб с "Парк де Пренс" никогда по-настоящему не интересовался Маркусом.



Источник предполагает, что лагерь Рэшфорда намеренно распространял слухи насчет ПСЖ, чтобы выбить у "Юнайтед" новый контракт с зарплатой в 325,000 фунтов в неделю прошлым летом.



Рэшфорд весьма неудачно проводит этот сезон, и едва ли кто-то попытается переманить Маркуса, учитывая стоимость и зарплату 26-летнего англичанина.