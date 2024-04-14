Ковач стал кандидатом на работу с "Ливерпулем"

Бывший главный тренер "Баварии" Нико Ковач стал неожиданным кандидатом на роль преемника для Юргена Клоппа в "Ливерпуле".

"Ливерпуль" продолжает поиски замены для Клоппа, покидающего "Ливерпуль" в конце сезона, и фаворитом на эту роль остается Рубен Аморим из "Спортинга".



Однако на этой неделе Аморим лично опроверг слухи о каких-либо переговорах с "Ливерпулем", а также намекнул на свое желание остаться в Лиссабоне.



Альтернативой Амориму для "Ливерпуля" может стать 52-летний Ковач, который находится без работы после расставания с "Вольфсбургом" ранее в этом сезоне.



Как сообщает Daily Mail, недавно Ковач, бывший капитан сборной Хорватии, побывал в Англии, дав знать клубам Премьер-Лиги о том, что он открыт к предложениям.



Помимо "Баварии" и "Вольфсбурга", Ковач успел поработать главным тренером в "Монако", "Айнтрахте" и сборной Хорватии. Вместе с мюнхенцами Нико выигрывал Бундеслигу и Кубок Германии в сезоне 2018/19.