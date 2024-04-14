Франк высмеял слухи о том, что Тоуни может быть продан за 30 млн. фунтов

Наставник "Брентфорда" Томас Франк высмеял слухи о том, что его клуб может продать нападающего Айвена Тоуни всего за 30 миллионов фунтов.

После окончания этого сезона у Тоуни останется только 12 месяцев по контракту, и недавно появилась информация, что реалистично "Брентфорд" надеется выручить только 30-40 млн. фунтов за Айвена грядущим летом.



Однако Франку такая сумма кажется смехотворной как за игрока, который заслужил репутацию проверенного бомбардира на уровне Премьер-Лиги.



"Обычно я не участвую в дискуссиях насчет ценников. Но я бы сказал, что это (30 млн. фунтов) выглядит очень дешево для нападающего, который обеспечивает 20 голов за сезон Премьер-Лиги", — цитирует Франка TEAMtalk.