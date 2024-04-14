Почеттино считает, что "Челси" не потянул бы выступление в Европе в этом сезоне

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда не справилась бы с выступлением в еврокубках в этом сезоне.

К матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в понедельник "Челси" подходит с 11 травмированными игроками, включая угодивших в лазарет на этой неделе Акселя Дисаси и Энцо Фернандеса.



Почеттино чувствует, что "Челси" просто не выдержал бы дополнительную нагрузку в виде какого-либо европейского турнира. Для этого, как считает Маурисио, минимум 80 процентов от имеющихся игроков должны быть постоянно доступны.



"Представьте, если бы мы выступали в Европе в этом сезоне, учитывая все обстоятельства. О, Боже мой".



"В каждом матче мы и так лишены от восьми до 10 игроков. Наши трудности были бы еще больше с увеличением количества матчей".



"Важно собрать всю информацию, чтобы помочь клубу в будущем избегать вещей, которые случились в этом сезоне".



"Для нас это означает, что нам нужно собрать состав, доступность которого будет выше 80 процентов. В данный момент мы до этого не дотягиваем", — цитирует Почеттино Evening Standard.