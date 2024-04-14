Ираола считает, что "Борнмут" должен был получить пенальти против МЮ

Райан Кристи и Вилли Камбвала Наставник "Борнмута" Андони Ираола считает, что его команда должна была заработать пенальти в концовке матча против "Манчестер Юнайтед".

Уже в компенсированное время субботнего матча Премьер-Лиги на "Виталити" (2:2) рефери Тони Харрингтон указал на 11-метровую отметку, когда полузащитник "Борнмута" Райан Кристи нарвался на фол со стороны защитника "Юнайтед" Вилли Камбвала в штрафной.

Арбитр VAR Джарред Джиллетт указал Харрингтону на то, что контакт случился еще до штрафной площади. Руководствуясь этим, Тони изменил свое решение и оставил "вишенок" без пенальти.

Ираола, лучший тренер Премьер-Лиги по итогам марта, находит это решение несправедливым и считает, что своей игрой "Борнмут" заслужил победу.

"Мы должны ценить это очко. Одно очко против "Манчестер Юнайтед" — это важно. Но если кто-нибудь и заслуживал победу сегодня, то это "Борнмут".

"Особенно с учетом последнего решения. VAR должна вмешиваться, когда ситуация очевидна. В данном случае было очевидно, что игрок продолжает совершать нарушение внутри штрафной и не позволяет Райану завершить игровое действие", — цитирует Ираолу Daily Mail.


Метки Борнмут, Ираола, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 14.04.2024 10:11 # suddenly
    Интересно, как бы он запел, если бы такой пенальти поставили в ворота его команды?

    (ответить)

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