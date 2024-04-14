Ираола считает, что "Борнмут" должен был получить пенальти против МЮ

Наставник "Борнмута" Андони Ираола считает, что его команда должна была заработать пенальти в концовке матча против "Манчестер Юнайтед".

Уже в компенсированное время субботнего матча Премьер-Лиги на "Виталити" (2:2) рефери Тони Харрингтон указал на 11-метровую отметку, когда полузащитник "Борнмута" Райан Кристи нарвался на фол со стороны защитника "Юнайтед" Вилли Камбвала в штрафной.



Арбитр VAR Джарред Джиллетт указал Харрингтону на то, что контакт случился еще до штрафной площади. Руководствуясь этим, Тони изменил свое решение и оставил "вишенок" без пенальти.



Ираола, лучший тренер Премьер-Лиги по итогам марта, находит это решение несправедливым и считает, что своей игрой "Борнмут" заслужил победу.



"Мы должны ценить это очко. Одно очко против "Манчестер Юнайтед" — это важно. Но если кто-нибудь и заслуживал победу сегодня, то это "Борнмут".



"Особенно с учетом последнего решения. VAR должна вмешиваться, когда ситуация очевидна. В данном случае было очевидно, что игрок продолжает совершать нарушение внутри штрафной и не позволяет Райану завершить игровое действие", — цитирует Ираолу Daily Mail.