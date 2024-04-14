Рэднапп заступился за Фернандеша и раскритиковал Каземиро

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заступился за капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша и раскритиковал его партнера по команде Каземиро.

Накануне "Юнайтед" добыл тяжелейшую ничью 2:2 на поле "Борнмута", дважды по ходу матча уступая в счете.



Оба гола в составе "Юнайтед" забил Фернандеш, которого регулярно критикуют в этом сезоне, однако Рэднапп считает такое отношение к Бруну несправедливым и призывает тщательнее взглянуть на игру Каземиро в опорной зоне.



"Фернандешу много достается от людей, и частично я это понимаю. Но также я думаю, что это несправедливо".



"Я вижу игрока, которому действительно не все равно. Порой он ведет себя не лучшим лучшим образом и критикует своих игроков, но именно вокруг такого рода игрока ты должен строить команду. Это игрок, который делает игру".



"Его разочарование связано с тем, что другие люди переживают не так сильно, как переживает он. Такое впечатление, что в их клубе эпидемия. Разве они переживают? Разве они стелятся в подкатах?"



"Фернандеш — да, и порой он оказывается в ситуациях, в которых не должен оказываться. Но он переживает за клуб, за команду, и сегодня он вернул свою команду в игру".



"Прямо сейчас я не вижу большого количества других игроков, которые бы показывали такой же аппетит. Я вижу, как несколько победителей Лиги Чемпионов ходят по полю, словно им все равно, и это недопустимо".



"Я слежу за Каземиро много лет, и он один из моих любимых полузащитников оборонительного плана в футболе. Я обожал наблюдать за его игрой".



"Но прямо сейчас он выглядит как участник благотворительного матча. Он проводит матч на такой скорости, словно это веселье и словно он играет против других селебрити. Но нет, это Премьер-Лига".



"Я думаю про себя: "А что бы делал Родри?" Он бы носился по полю, помогая своим партнерам по команде. Это должен делать и Каземиро".



"В данный момент Каземиро не подает правильные примеры окружающей его молодежи. Это никуда не годится", — сообщил Рэднапп в эфире.