Тен Хаг сбежал с пресс-конференции после матча с "Борнмутом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сбежал с пресс-конференции, не дослушав до конца вопрос о том, может ли этот сезон стать худшим для клуба с "Олд Траффорд" за все время выступлений в Премьер-Лиге.

Накануне "Юнайтед" сыграл вничью 2:2 на поле "Борнмута". Теперь "красные дьяволы" занимают седьмое место в Премьер-Лиге, на два очка опережая "Вест Хэм".



Сыгравший на два матча меньше "Челси" находится в шести очках позади "Юнайтед", поэтому для "дьяволов" существует вероятность опуститься еще ниже, о чем Тен Хага и спросили на пресс-конференции.



"Эрик, ваше седьмое место может оказаться под угрозой. Если вы опуститесь ниже седьмого места, это будет худший финиш "Юнайтед" в истории Премьер-Лиги. Думаете, вы окажетесь выше..." — спросил журналист.



"Я не комментирую. Я не принимаю этот вопрос. В данный момент это имеет значения", — начал отвечать Тен Хаг, не дослушав вопрос до конца.



После этой короткой реплики Тен Хаг встал со своего места и направился на выход, сообщает talkSPORT.



