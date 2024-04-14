Гарначо "лайкнул" сообщения с критикой Тен Хага

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо "лайкнул" два сообщения в социальных сетях с критикой главного тренера "красных дьяволов" Эрик Тен Хага.

В субботу "Юнайтед" добыл очко на поле "Борнмута" (2:2), но показал игру удручающего содержания. Что касается Гарначо, то он был заменен уже в перерыве, а также был раскритиковал Тен Хагом на полематчевой пресс-конференции.



По всей видимости, такое поведение Тен Хага возмутило Гарначо. Алехандро поставил сразу два "лайка" твитам известного фаната "Юнайтед" Марка Голдбриджа, который выступил против того, чтобы делать их Алехандро козла отпущения, и обвинил Эрика, что тот боится расстроить своих более высокооплачиваемых игроков.



Добавим, Гарначо является одним из немногих игроков "Юнайтед", демонстрирующих явный прогресс в этом сезоне. 19-летний аргентинец сыграл 42 матча во всех соревнованиях и закрепился в стартовом составе.