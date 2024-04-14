33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 14 апреля, тремя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не проиграл ни одного из 28 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (22 победы, 6 ничьих). "Кристал Пэлас" не знает побед на выезде уже 10 поединков чемпионата кряду (6 поражений, 4 ничьих). "Красные" ни разу не уступили в 13 последних встречах с "орлами" в Премьер-Лиге (11 побед, 2 ничьи).



"Ливерпуль" может задействовать едва покинувших лазарет Алиссона, Трента Александер-Арнольда и Диогу Жоту, но Жоэль Матип в этом сезоне уже не сыграет.



В лазарете "Пэлас" остаются Крис Ричардс, Роб Холдинг, Шейк Дукуре и Матеус Франка. Майкл Олисе может выйти в старте. Отсутствующий с февраля Джайро Ридевалд возобновил тренировки.



ВЕСТ ХЭМ — ФУЛХЭМ 16:00



"Вест Хэм" потерпел только одно поражение в 11 последних домашних матчах Премьер-Лиги — 0:6 от "Арсенала" в феврале (4 победы, 6 ничьих). "Фулхэм" может похвастать лишь одной победой в 15 последних выездных поединках чемпионата — 1:2 над "Манчестер Юнайтед" в феврале (5 ничьих, 9 поражений). "Молотобойцы" ни разу не проиграли в 12 последних домашних встречах с "дачниками" в Премьер-Лиге (8 побед, 4 ничьих).



Вингер "Вест Хэма" Джаррод Боуэн не успевает залечить свою травму к воскресенью. Альфонс Ареоля, Константинос Мавропанос и Калвин Филлипс под вопросом.



"Фулхэм" избавлен от кадровых проблем. Армандо Бройя получил небольшой ушиб на тренировке, но углубленное обследование ничего не обнаружило.



АРСЕНАЛ — АСТОН ВИЛЛА 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" выиграл 10 из 11 последних матчей в Премьер-Лиге, в этих 10 забивая минимум по два гола. "Астон Вилла" не потерпела ни одного поражения в девяти последних выездах в Лондон в рамках чемпионата (6 побед, 3 ничьи). "Канониры" одержали пять побед в шести последних домашних встречах с "вилланами" в Премьер-Лиге (1 поражение).



Единственной подтвержденной потерей "Арсенала" является защитник Юрриен Тимбер.



К двухматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Виллы" Дуглас Луис. Мэтти Кэш и Клеман Лангле вернулись к тренировкам после травм. Тайрон Мингс, Джейкоб Рэмси, Бубакар Камара и Эмилиано Буэндиа команде не помогут.