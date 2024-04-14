Тен Хаг — о ничьей с "Борнмутом": "Мы не заслужили больше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его команда "не заслужила больше", нежели ничья 2:2 в матче против "Борнмута".

Дважды уступая в счете в субботнем матче Премьер-Лиги на "Виталити", "Юнайтед" все-таки смог добыть ничью.



На протяжении большей части матча "Борнмут" переигрывал "красных дьяволов", поэтому после финального свистка Тен Хаг не посмел заикнуться о победе.



"Мы находимся на заключительной стадии сезона, и такой игры недостаточно. Но правда такова, что сегодня мы не заслужили больше".



"В конце концов ты не заслуживаешь больше, когда позволяешь им создать так много моментов в первом тайме. Ты должен брать игру под контроль, не позволять им создавать моменты и забивать сам".



"Это зависит от игроков... В данный момент, учитывая все наши проблемы, мы сыграли на своих уровнях и хорошо потрудились для своих уровней".



"Но нужно делать это на протяжении всего матча, до окончания компенсированного времени. Мы же теряли очки в четырех последних матчах, ведя в счете. Сегодня мы уступали в счете, и мы отыгрались".



"Однако оказываться в положении уступающей стороны совсем не обязательно. Мы трижды теряли мяч в зонах, где не должны терять мячи. Нам не всегда хватало организованности, особенно справа, где оставались зоны, которыми соперник мог пользоваться. Нужно было сделать это лучше", — цитирует Тен Хага Sky Sports.