Гвардиола: "Быть в таком положении — привилегия"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что претендовать на три трофея в концовке сезона — это привилегия для его команды.

Разгромив в субботу "Лутон" со счетом 5:1, "Сити" минимум на сутки возглавил Премьер-Лигу. Теперь "горожане" могут вновь переключиться на четвертьфинальное противостояние с "Реалом" в Лиге Чемпионов, после чего их будет ждать полуфинал Кубка Англии против "Челси".



Несмотря на усталость, которая накопилась к столь поздней стадии сезона, Гвардиола гордится тем, как выступает его команда после всех своих предыдущих достижений.



"Мы разговаривали с игроками о том, насколько это невероятно — быть снова в этом положении. Перед матчем мы разговаривали и сказали: "Мы должны признать, что это привилегия".



"После всего того, что мы сделали в предыдущие сезоны, мы все еще сражаемся за титул, уступая одно очко (по потерянным), когда остается разыграть 21 очко, а в среду мы играем против "Реала", имея возможность выйти в полуфинал Лиги Чемпионов. С нами будет энергия, которую все наши фанаты придадут нам, и хорошие настроения, которые они принесут сюда".



"А в следующую субботу мы играем в Кубке Англии, чтобы достичь финала. Быть в таком положении — это привилегия".



"Представьте, если бы у нас не было возможности в Премьер-Лиге или других соревнованиях", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".