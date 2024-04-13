Постекоглу — о разгроме от "Ньюкасла": "Это часть нашего роста"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу назвал поражение 4:0 от "Ньюкасла" "частью болезненного роста" своей команды.

В субботу "Тоттенхэм" был разгромлен на "Сент-Джеймс Парк", вчистую уступив своему сопернику не только по счету, но и по игре.



Постекоглу предупреждает, что это не последнее такое поражение. По словам Анге, "шпоры" все еще находятся в процессе становления.



"Ньюкасл" был хорош, нужно отдать им должное. У нас совершенно ничего не получалось. В матче не было такой стадии, когда бы нам удалось взять игру под свой контроль, и мы поплатились за это".



"Мы позволили им диктовать игру. Мы совершено не были смелыми с мячом. Во многих проблемах, которые у нас возникли, мы виноваты сами".



"Нет смысла горевать об этом и жалеть себя. Через две недели нас ждет следующий матч".



"Подобное случилось с нами не первый раз и не последний. Это часть нашего роста. Порой этот рост бывает болезненным".



"Я обеспокоен нашей игрой в целом. Это не так, что мы поплатились за какую-то одну область игры. В нашей игре совершенно не было темпа", — цитирует Постекоглу Evening Standard.