Владельцы "Челси" продали отели сами себе, чтобы не нарушить ФФП

Владельцы "Челси" продали отели сами себе, благодаря чему избежали нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Ранее днем "Челси" опубликовал финансовый отчет за сезон 2022/23, из которого следует, что "Челси" заработал 75.6 млн. фунтов с продажи двух отелей при "Стэмфорд Бридж".



Эта сделка позволила лондонскому клубу остаться в рамках правил ФФП и избежать санкций со стороны Премьер-Лиги.



Как отмечает The Telegraph, нюанс в том, что покупателем отелей Millennium и Copthorne выступила компания Blueco 22 Properties Limited, которая в свою очередь приходится дочерней для компании Blueco 22 Limited, владеющей "Челси".



Фактически речь идет о том, что владельцы "Челси" переложили деньги из одного кармана в другой, искусственно завысив доходную статью своего клуба.



Добавим, в прошлом "Челси" пытался обходить правила ФФП, заключая со своими новичками контракты на непривычно большое количество лет и с помощью этого "размазывая" трансферную стоимость игроков на весь срок. Премьер-Лига эту лазейку уже закрыла.