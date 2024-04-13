"Сити" разгромил "Лутон" и возглавил Премьер-Лигу

В промежутке между двумя встречами с "Реалом" в Лиге Чемпионов "Манчестер Сити" сокрушил "Лутон" со счетом 5:1 и захватил лидерство в Премьер-Лиге.

Родри, наконец, получил передышку, переместившись в запас "горожан", а всего главный тренер Хосеп Гвардиол произвел шесть перестановок в старте относительно выезда в Мадрид во вторник. Свой шанс получили Эдерсон, Рико Льюис, Кевин Де Брюйне, Матеуш Нунеш, Жереми Доку и Хулиан Альварес.



У "шляпников" с первых минут появились Люк Берри и Фред Онединма, заменив Тедена Менди и Иссу Каборе.



Хозяевам "Этихад" потребовалась минута с небольшим, чтобы открыть счет. Эрлинг Холанд не смог реализовать выход один на один, удар Доку был заблокирован, но со второй попытки Холанд все же поразил ворота, пробив по летящему мячу с рикошетом от лица Дайки Хасиоки — 1:0.



В дальнейшем "Сити" полностью доминировал над соперником, который всей командой находился внутри или около своей штрафной площади.



За первый тайм "горожане" нанесли 19 ударов и подали 10 угловых, но на второй гол так и не наиграли. Ближе всех ко взятию ворот был Нунеш, на 28-й минуте пробив в штангу.



После перерыва игра не изменилась — лишь показатель "Сити" по владению мячом вырос до зашкаливающего.



На 65-й минуте "Лутон" все-таки дрогнул. После розыгрыша углового Альварес сделал передачу с левого фланга к границе штрафной, а Матео Ковачич классно приложился по летящему мячу — 2:0.



Правда, уже спустя минуту "шляпники" могли вновь сделать разницу в счете минимальной, но удар Коли Вудроу на себя приняла перекладина ворот Эдерсона.



Гостям уже не было смысла отсиживаться у своих ворот, но только они попытались раскрываться, как Доку заработал для хозяев пенальти. Холанд хладнокровно исполнил 11-метровый — 3:0.



На 81-й минуте "Лутону" удался гол престижа. Росс Баркли отобрал мяч у Нунеша, вошел в штрафную, ускользнул от Рубена Диаша и поразил ворота — 3:1.



Спустя пять минут Доку оформил дубль. Жереми ворвался в штрафную с левого фланга, ушел от двух защитников и послал мяч между ног третьему — 4:1.



Точку в матче уже в компенсированное время поставил Йошко Гвардиол, пробив с границы штрафной — 5:1.



Открыв счет уже на второй минуте, "Сити" столкнулся с большими проблемами при поисках второго гола, однако "Лутону" не хватило сил, чтобы продлить интригу на концовку и, возможно, дождаться своего шанса сравнять счет — "горожане" решили судьбу матча раньше.



"Манчестер Сити" — "Лутон". Отчет о матче