"Сити" разгромил "Лутон" и возглавил Премьер-Лигу
В промежутке между двумя встречами с "Реалом" в Лиге Чемпионов "Манчестер Сити" сокрушил "Лутон" со счетом 5:1 и захватил лидерство в Премьер-Лиге.
Родри, наконец, получил передышку, переместившись в запас "горожан", а всего главный тренер Хосеп Гвардиол произвел шесть перестановок в старте относительно выезда в Мадрид во вторник. Свой шанс получили Эдерсон, Рико Льюис, Кевин Де Брюйне, Матеуш Нунеш, Жереми Доку и Хулиан Альварес.
У "шляпников" с первых минут появились Люк Берри и Фред Онединма, заменив Тедена Менди и Иссу Каборе.
Хозяевам "Этихад" потребовалась минута с небольшим, чтобы открыть счет. Эрлинг Холанд не смог реализовать выход один на один, удар Доку был заблокирован, но со второй попытки Холанд все же поразил ворота, пробив по летящему мячу с рикошетом от лица Дайки Хасиоки — 1:0.
В дальнейшем "Сити" полностью доминировал над соперником, который всей командой находился внутри или около своей штрафной площади.
За первый тайм "горожане" нанесли 19 ударов и подали 10 угловых, но на второй гол так и не наиграли. Ближе всех ко взятию ворот был Нунеш, на 28-й минуте пробив в штангу.
После перерыва игра не изменилась — лишь показатель "Сити" по владению мячом вырос до зашкаливающего.
На 65-й минуте "Лутон" все-таки дрогнул. После розыгрыша углового Альварес сделал передачу с левого фланга к границе штрафной, а Матео Ковачич классно приложился по летящему мячу — 2:0.
Правда, уже спустя минуту "шляпники" могли вновь сделать разницу в счете минимальной, но удар Коли Вудроу на себя приняла перекладина ворот Эдерсона.
Гостям уже не было смысла отсиживаться у своих ворот, но только они попытались раскрываться, как Доку заработал для хозяев пенальти. Холанд хладнокровно исполнил 11-метровый — 3:0.
На 81-й минуте "Лутону" удался гол престижа. Росс Баркли отобрал мяч у Нунеша, вошел в штрафную, ускользнул от Рубена Диаша и поразил ворота — 3:1.
Спустя пять минут Доку оформил дубль. Жереми ворвался в штрафную с левого фланга, ушел от двух защитников и послал мяч между ног третьему — 4:1.
Точку в матче уже в компенсированное время поставил Йошко Гвардиол, пробив с границы штрафной — 5:1.
Открыв счет уже на второй минуте, "Сити" столкнулся с большими проблемами при поисках второго гола, однако "Лутону" не хватило сил, чтобы продлить интригу на концовку и, возможно, дождаться своего шанса сравнять счет — "горожане" решили судьбу матча раньше.
"Манчестер Сити" — "Лутон". Отчет о матче
13.04.2024 19:00
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Последние комментарии:
Не, ну почему эти черти, как говно какое-то играет в защите против Борнмута, и стеной встаёт против Ливерпуля, да ещё умудряется и забивать?
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Гавначо просто уровень помойки из ФНЛ, ни одного паса точного или обыгрыша. Передача на говначо - 99% мяч потерян.
Но так как он отдал кривой прострел с которого чисто за счет удачного отскока забили - долбоебы будут хвалить это недоразумение.
Ну и ебалочка пока продолжается, 2-1.
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Патрик Клюйверт
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Вруно тащит помойку.
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Говнана тупой пздц, 5 минут думал чё сделать с мячом, в итоге выбил в центр, там отскакивает обратно и гол.
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Русские вперед
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Похоже, теракт в «Крокус Сити Холле» начал притягивать последователей по всему миру. Накануне вооруженное нападение произошло в Сиднее. Преступник с ножом атаковал посетителей торгово-развлекательного центра, нападая с ножом на всех встречных.
В общей сложности от ножевых ранений на месте скончались шесть человек, семеро находятся в критическом состоянии, ещё один человек скончался в больнице. И жертв было бы больше, если бы не нашелся тот, кто задержал преступника на эскалаторе, когда тот поднимался в детские комнаты. После этого нападавший был убит подоспевшей полицейской.
Мужчина схватил металлическую стойку и с криками на русском «Не подходи» удерживал некоторое время преступника на эскалаторе. Впоследствии выяснилось, что детей спас гражданин России. Он оказался единственным в ТЦ, кто не побоялся вступить в схватку с убийцей, однако о судьбе героя ничего неизвестно.
Русский мужчина стал героем соцсетей в Австралии, местные с удивлением рассказывают о русском, который спас детей. Вот она сила русского духа – никогда не сдаваться и бороться за жизнь и свободу до конца.
Полиция Сиднея уже заявила, что не считает нападение терактом, при этом личность преступника с ножом не разглашается. Возможно, это псих-одиночка, решивший устроить массовую бойню по мотивам «Крокуса», где один из боевиков также орудовал ножом.
В любом случае, россиянин наверняка переживал за соотечественников в «Крокусе» и в час Ч сработал на опережение угрозы, чтобы та страшная трагедия никогда и нигде больше не повторилась.
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Ебалочка начинается, как я и предсказывал.
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Мстит воспитанник Ливерпульский - Соланке.
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Портмут
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Мурич хуесос. Я блять такое вообще впервые вижу. Ну ладно бв ему покатили сильно. Но нет. Это хуйлу катнули - как по пизде шлепнули. Но он даже такой мяч не в состоянии остановить...
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3 Ливерпуль 31 71
Источник: http://fapl.ru/posts/107000/?c=1
18.03.2024 11:36 #
sausage
Тебя не слышно с третьего места. Хорош скулить.
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Источник: http://fapl.ru/posts/106474/?c=1
(ответить)
Орну Сити будут пыжиться и все равно проебут,ахаххах
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Непривычно видеть ЛГБТпуль и Сосенал так высоко в турнирной таблице, ведь привычные места для калониров - 4, а для скузни - 5-6.
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КОРОЛИ на троне!
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Титулы выигрываются в матчах с середняками. Абсолютно неважно, какие результаты у Сити против Арсиноля и Зеропука. Важно что когда нужно стабильно забивать голы всякому гавну, у Сити играет Его Величество Король Эрлинг Бреут Холанд, а у Зеропука Нунис и Гакпо.
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Ну че, да кукарекались? Лучший бомбардир АПЛ - Его Величество Король Эрлинг Бреут Холанд. До 30-ки спокойно успеет дойти, и это в кризисный сезон.
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Размин-очка перед Реал Мадридом.
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КОРОЛИ!!!
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Отлично. Ждем Реал.
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будет вдвойне интересно понаблюдать за завтрашними матчами ЛФК и Арсенала. то, то Арс играет после МС и знает, что тот победил, будет морально давить на игроков. а это как раз слабое место арсенала уже несколько лет.
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