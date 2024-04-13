Фердинанд не верит, что МЮ попадет в топ-4

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд не верит, что "красные дьяволы" смогут завершить этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

В концовке этого сезона "Юнайтед" ведет заочную борьбу с "Тоттенхэмом" и "Астон Виллой" за попадание в Лигу Чемпионов.



Фердинанд не думает, что команда Эрика Тен Хага сможет выдать победную серию на финише и предсказывает ей печальный итог.



"Теперь это трудная задача (попасть в топ-4). Месяц или два назад я был уверен, но теперь нет, я не представляю этого. Я смотрю на результаты, а "Тоттенхэм" продолжает побеждать здесь и там".



"Положение "Виллы" выглядит немного забавно, но я просто думаю, что они оба чересчур впереди для нас. "Манчестер Юнайтед" — не самая стабильная команда. Это не та команда, про которую ты можешь сказать: "Мы можем выиграть шесть или семь матчей подряд".



"Мы не делали этого весь сезон, так почему это должно случиться сейчас? Поэтому я просто не представляю, что "Манчестер Юнайтед" сможет опередить эти две команды, чтобы попасть в Лигу Чемпионов, совершенно не представляю", — сообщил Фердинанд talkSPORT.