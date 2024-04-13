Гвардиола: "Холанд крайне счастлив в "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на критику в адрес Эрлинга Холанда и заверил, что норвежский нападающий счастлив на "Этихад".

В последние недели 23-летний Холанд не похож на себя образца прошлого сезона или даже начала этого, а легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин даже сравнил Эрлинга с "игроком Лиги Два".



Холанду не удавалось забить в четырех из пяти последних матчей, в том числе во время выезда к "Реалу" в минувший вторник, однако Гвардиола не видит здесь никаких проблем.



"Мы выступаем довольно похожим образом, как и в прошлом сезоне. Мы забили четыре гола, четыре гола, три гола в трех последних матчах. 11 голов в трех матчах".



"И он (Холанд) помог нам со многими из них, создавая пространство, чтобы другие забили эти голы. Я видел его лицо и то, что он говорил после матча в Мадриде в раздевалке. Он был крайне счастлив", — цитирует Гвардиолу The Independent.