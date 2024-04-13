"Ньюкасл" унизил "Тоттенхэм"
"Тоттенхэм" потерпел унизительное поражение в гостях у "Ньюкасла" со счетом 4:0.
Из-за проблем со здоровьем стартовый состав "сорок" недосчитался Льюиса Холла и Джо Уиллока, вместо которых вышли Эллиотт Андерсон и Харви Барнс.
В стар "шпор" вернулся Родриго Бентанкур, заменив Пап Матара Сарра.
Лучший момент в начале матча имел Тимо Вернер, который пытался в касание пробить по летящему мячу после передачи Бреннана Джонсона с правого фланга, но по воротам не попал.
Вообще, команды играли обоюдоостро. Мяч лучше держался у гостей, тогда как хозяева предпочитали контратаки, но и у тех, и у других напрочь сбился прицел.
Первые восемь ударов в матче оказались неточными — по четыре с каждой стороны. Зато девятый стал голом. На 31-й минуте Энтони Гордон совершил отбор вблизи чужой штрафной и сделал передачу на Александера Исака, который усадил на пятую точку Микки Ван де Вена и поразил ворота — 1:0.
И сразу же "Тоттенхэм" пропустил еще раз. Педро Порро неудачно отбросил мяч назад, в результате чего Гордон совершил перехват, снова унизил Ван де Вена и расстрелял ворота — 2:0.
"Шпоры" откровенно "посыпались" и только чудом не пропустили третий гол в остатке первого тайма.
Не сумев прийти в себя в перерыве, на 51-й минуте гости все-таки пропустили третий раз. Исак из центрального круга совершил забег к чужим воротам после великолепного заброса Бруно Гимараэса, хладнокровно направив мяч в ворота — 3:0.
Оборона "Тоттенхэма" вновь стала трещать по швам, и несколько раз "Ньюкасл" оказывался в шаге от четвертого гола.
Ближе к концу игра успокоилась, но гости по-прежнему были беспомощны и в итоге пропустили еще один гол. Это Фабиан Шер на 87-й минуте замкнул подачу Гордоном углового — 4:0.
Рвущийся в Лигу Чемпионов "Тоттенхэм" совершенно провалил этот матч. "Ньюкасл" по-настоящему порадовал своих болельщиков и приблизился к попаданию в еврокубки.
"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
13.04.2024 16:25
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Последние комментарии:
Руский - значит пидор!!!
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Сейчас Анри и РВП арсу и всякие Сити сосали бы хуи как обычно делали даже с лярдами
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И это днище будет в лч
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Петунхэм недоразумение ебучее)
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ЧМОТТЕНХЭМ ОБОССАН.
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Вангую, в следующем сезоне Тоттенхэм на своем поле забьет Ньюкаслу более 3 мячей)
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Блеск! Вот по такому Каслу мы соскучились. С такой игрой не стыдно и в ЛЧ выступать.
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Статистика смешная. Владение 27-73 в пользу шпор, а по ударам 17-10 в обратную сторону) Тоттенхэм вообще атаковаться разучился?
И Мэдиссон что-то вообще поехал после травмы, жестит и неадекватит вместо креатива.
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над жертвой кровосмешения вагифом снова надругались
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ГЕРЦОГИ!!!
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я хочу нико уильямса, братишки
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отлично реализовали своим моменты.
молодцы.
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