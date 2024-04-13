"Ньюкасл" унизил "Тоттенхэм"

Александер Исак "Тоттенхэм" потерпел унизительное поражение в гостях у "Ньюкасла" со счетом 4:0.

Из-за проблем со здоровьем стартовый состав "сорок" недосчитался Льюиса Холла и Джо Уиллока, вместо которых вышли Эллиотт Андерсон и Харви Барнс.

В стар "шпор" вернулся Родриго Бентанкур, заменив Пап Матара Сарра.

Лучший момент в начале матча имел Тимо Вернер, который пытался в касание пробить по летящему мячу после передачи Бреннана Джонсона с правого фланга, но по воротам не попал.

Вообще, команды играли обоюдоостро. Мяч лучше держался у гостей, тогда как хозяева предпочитали контратаки, но и у тех, и у других напрочь сбился прицел.

Первые восемь ударов в матче оказались неточными — по четыре с каждой стороны. Зато девятый стал голом. На 31-й минуте Энтони Гордон совершил отбор вблизи чужой штрафной и сделал передачу на Александера Исака, который усадил на пятую точку Микки Ван де Вена и поразил ворота — 1:0.

И сразу же "Тоттенхэм" пропустил еще раз. Педро Порро неудачно отбросил мяч назад, в результате чего Гордон совершил перехват, снова унизил Ван де Вена и расстрелял ворота — 2:0.

"Шпоры" откровенно "посыпались" и только чудом не пропустили третий гол в остатке первого тайма.

Не сумев прийти в себя в перерыве, на 51-й минуте гости все-таки пропустили третий раз. Исак из центрального круга совершил забег к чужим воротам после великолепного заброса Бруно Гимараэса, хладнокровно направив мяч в ворота — 3:0.

Оборона "Тоттенхэма" вновь стала трещать по швам, и несколько раз "Ньюкасл" оказывался в шаге от четвертого гола.

Ближе к концу игра успокоилась, но гости по-прежнему были беспомощны и в итоге пропустили еще один гол. Это Фабиан Шер на 87-й минуте замкнул подачу Гордоном углового — 4:0.

Рвущийся в Лигу Чемпионов "Тоттенхэм" совершенно провалил этот матч. "Ньюкасл" по-настоящему порадовал своих болельщиков и приблизился к попаданию в еврокубки.

"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2024 16:25

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Последние комментарии:




  1. sapojnik 13.04.2024 16:54 # sapojnik
    Руский - значит пидор!!!

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  2. lexa-arsenal 13.04.2024 16:53 # lexa-arsenal
    Сейчас Анри и РВП арсу и всякие Сити сосали бы хуи как обычно делали даже с лярдами

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  3. aaaars 13.04.2024 16:51 # aaaars
    И это днище будет в лч

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  4. quavo 13.04.2024 16:50 # quavo
    Петунхэм недоразумение ебучее)

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  5. hammersmith 13.04.2024 16:49 # hammersmith
    ЧМОТТЕНХЭМ ОБОССАН.

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  6. takernotagiver 13.04.2024 16:40 # takernotagiver
    Вангую, в следующем сезоне Тоттенхэм на своем поле забьет Ньюкаслу более 3 мячей)

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  7. brown-ale 13.04.2024 16:36 # brown-ale
    Блеск! Вот по такому Каслу мы соскучились. С такой игрой не стыдно и в ЛЧ выступать.

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  8. sausage 13.04.2024 16:35 # sausage
    Статистика смешная. Владение 27-73 в пользу шпор, а по ударам 17-10 в обратную сторону) Тоттенхэм вообще атаковаться разучился?
    И Мэдиссон что-то вообще поехал после травмы, жестит и неадекватит вместо креатива.

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  9. fiezzo 13.04.2024 16:32 # fiezzo
    над жертвой кровосмешения вагифом снова надругались

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  10. superglor 13.04.2024 16:32 # superglor
    ГЕРЦОГИ!!!

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  11. bembo 13.04.2024 16:32 # bembo
    я хочу нико уильямса, братишки

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  12. nightmare- 13.04.2024 16:30 # nightmare-
    отлично реализовали своим моменты.
    молодцы.

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