Де Дзерби не намерен уходить из "Брайтона"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что у него нет желания менять клуб грядущим летом.

В предыдущие недели и месяцы Де Дзерби сватали в различные большие клубы, включая "Ливерпуль", "Баварию" и "Барселону".



Ранее Де Дзерби уже говорил, что исключает свое возвращение на родину. Роберто вообще не планирует куда-либо уходить из "Брайтона".



"Я люблю Италию и наш футбол. Но мне хорошо в Англии, в Премьер-Лиге, и я не намерен уходить. Нет такой команды, которая бы заставила меня передумать, у меня есть обязательства перед своим клубом".



"Мне нравится атмосфера на стадионах. Кроме того, в Англии у меня есть возможность улучшать свои познания насчет языка и футбола", — сообщил Де Дзерби Bobo TV.